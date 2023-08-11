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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غطّت نفسها فورًا .. موقف محرج لـ رحمة أحمد في المصيف

الفنانة رحمة أحمد
الفنانة رحمة أحمد

كشفت الفنانة رحمة أحمد، عن موقف محرج حدث لها خلال رحلة مصيف لها في مدينة دهب المصرية، في سيناء، خلال رحلة غوص حر . 

وقالت رحمة أحمد، إنها تقوم بالغوص الحر في شواطئ دهب، وكانت تمسك طوبة لتكسبها ثقلا وتساعدها على الغوص، ولكنها تفاجأت بتيارات مائية في المياة شكلت دوامات. 

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وأضافت رحمة أحمد، أن التيارات المائية جعلت الطوبة تفلت من يدها، بعدما انشبكت في ملابس الشاطئ الخاصة بها، فجعل جزء منها ينخلع بالماء، وخرجت مسرعة وغطت نفسها بذراعيها. 

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رحمة أحمد وسمكة القرش 

كما كشفت الفنانة رحمة أحمد، تفاصيل هجوم قرش عليها خلال رحلة مصيف لها، أثناء غوص حر في البحر، مثلما تعتاد. 

وقالت رحمة أحمد، إنها كانت منفصلة عن حبيبها في ذلك الوقت وتشعر بالضيق، فذهبت للغوص كي تخرج من حالتها النفسية السيئة. 

وتابعت رحمة أحمد، أنها ارتدت قناع الغوص الحر، وقامت بالغطس في الماء لتتفاجأ بقرش كبير يقترب منها ويفتح فكيه نحوها. 

وأضافت رحمة أحمد، أنها حينما تفاجأت بالقرش اتجهت مسرعة للسطح وذهبت بين الشعاب المرجانية لتحمي نفسها، ومن الخضة قالت كلمة اعتراضية من 3 حروف. 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

 

حول رحمة أحمد

 الفنانة رحمة أحمد تعرضت لحالة من الجدل قبل نحو عامين بسبب تشابه الاسم بينها وبين رحمة أحمد فرج (صاحبة شخصية مربوحة في مسلسل الكبير أوي) ما جعلها تخرج لتنفي مشاركتها بالمسلسل. 

وقالت رحمة أحمد، إنها اضطرت لسرد أعمالها السابقة، والظهور بشكلها لتوضح أن هناك ممثلة أخرى بنفس اسمها، تعمل في مسلسل الكبير أوي 6، ولكن بسبب تشابه الأسماء، فقامت بطلة الكبير أوي 6، بإضافة اسم فرج لاسمها، ليصبح (رحمة أحمد فرج). 

وعملت رحمة أحمد بالعديد من المسلسلات منها: (قصر النيل، وولاد ناس، وزي القمر - حدوتة مريم وأنا قوبلت)، وبدأت سينما مع المخرج مروان حامد في فيلم تراب الماس، وعملت برنامج مقالب اسمه ليلة غبرة. 

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