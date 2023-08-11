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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اعترضت بكلمة خارجة .. تفاصيل هجوم قرش على رحمة أحمد

رحمة أحمد
رحمة أحمد

كشفت الفنانة رحمة أحمد، تفاصيل هجوم قرش عليها خلال رحلة مصيف لها، أثناء غوص حر في البحر، مثلما تعتاد. 

وقالت رحمة أحمد، إنها كانت منفصلة عن حبيبها في ذلك الوقت وتشعر بالضيق، فذهبت للغوص كي تخرج من حالتها النفسية السيئة. 

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وتابعت رحمة أحمد، أنها ارتدت قناع الغوص الحر، وقامت بالغطس في الماء لتتفاجأ بقرش كبير يقترب منها ويفتح فكيه نحوها. 

وأضافت رحمة أحمد، أنها حينما تفاجأت بالقرش اتجهت مسرعة للسطح وذهبت بين الشعاب المرجانية لتحمي نفسها، ومن الخضة قالت كلمة اعتراضية من 3 حروف. 

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حول رحمة أحمد

 الفنانة رحمة أحمد تعرضت لحالة من الجدل قبل نحو عامين بسبب تشابه الاسم بينها وبين رحمة أحمد فرج (صاحبة شخصية مربوحة في مسلسل الكبير أوي) ما جعلها تخرج لتنفي مشاركتها بالمسلسل. 

وقالت رحمة أحمد، إنها اضطرت لسرد أعمالها السابقة، والظهور بشكلها لتوضح أن هناك ممثلة أخرى بنفس اسمها، تعمل في مسلسل الكبير أوي 6، ولكن بسبب تشابه الأسماء، فقامت بطلة الكبير أوي 6، بإضافة اسم فرج لاسمها، ليصبح (رحمة أحمد فرج). 

وعملت رحمة أحمد بالعديد من المسلسلات منها: (قصر النيل، وولاد ناس، وزي القمر - حدوتة مريم وأنا قوبلت)، وبدأت سينما مع المخرج مروان حامد في فيلم تراب الماس، وعملت برنامج مقالب اسمه ليلة غبرة. 

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