ابنة حسن يوسف تصف لحظة استقبال خبر وفاة شقيقها عبد الله.. شاهد

خرجت ناريمان حسن يوسف، عن صمتها بعد أيام من وفاة شقيقها الأصغر «عبدالله»، غرقا في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

ونشرت ابنة حسن يوسف، فقرة من إحدى مؤلفات الكاتب الأيرلندي «جون إف دين» وصور لشقيقها عبدالله في صغره.

منشور ناريمان حسن يوسف

وعلقت ناريمان حسن يوسف، على الصور عبر انستجرام قائلة: «بينما كنت أنام»، لتعبر عن لحظة استقبالها لخبر وفاة شقيقها في منتصف الليل، يوم 30 يوليو الماضي.

جنازة عبدالله حسن يوسف

وصدم حسن يوسف الحاضرين في جنازة ابنه حيث قال "ابني كان بيدخل سباقات سباحة في النيل وفي الآخر غرق في مترين".

وحرصت الفنانة لبلبة على مساندة زوجها السابق الفنان حسن يوسف بعدما فقد ابنه عبد الله الذى توفي غرقا في الساحل الشمالي.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير حضور جنازة عبدالله حسن يوسف، نجل الفنان حسن يوسف والسيدة شمس البارودي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان ففي المقدمة الفنانة عفاف شعيب، والفنانة ميرفت أمين، والفنان محمد فؤاد، وقدموا التعزية لواده ووالدته وإخوته، وعمه المنتج محمد يوسف وزوجته وأبنائهم، قبل الصلاة علي الجثمان.

وفاة ابن حسن يوسف

توفي عبد الله، نجل الفنان حسن يوسف، غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين.

سبب وفاة ابن حسن يوسف كان محل بحث واهتمام الجميع، والذي سافر في عطلة لقضاء إجازة الصيف برفقة أصدقائه في الساحل وغرق بالبحر ولم يستطع أحد إنقاذه.

بحسب ما تم تداوله حتى الآن، فقد جاءت وفاة عبد الله حسن يوسف اثر تعرضه للغرق في البحر، وأكد الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي عليه أنه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى.

وأكدت التقارير الطبية من مستشفى العلمين أن الراحل ابن حسن يوسف لم يستطع الخروج من البحر وظل يقاوم الغرق حتى ملأت المياه رئتيه، وهذا ما تسبب في وفاته.

وأوضح الأطباء أن نجل حسن يوسف وصل مستشفى العلمين وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، وذلك وفقا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته بالفعل.

أبناء حسن يوسف

رزق حسن يوسف بأربعة أولاد هم ناريمان، ومحمود، وعمر، وعبد الله من زوجته شمس البارودي.

عبدالله حسن يوسف

عبدالله حسن يوسف