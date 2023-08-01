آخرهم نجل حسن يوسف وشمس البارودي.. وفاة أبناء الفنانين حسرة توجع القلب

يعيش حاليا كلا من الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي حالة نفسية سيئة بعد فقدانهما ابنهما عبدالله غرقا أثناء قضائهم إجازتهم الصيفية بالساحل الشمالي.



وتكررت هذه الحالة ومرارة الفقد، مع أكثر من فنان الذين مروا بنفس الظروف بعد فقدانهم أولادهم في ظروف مختلفة، وكان من بينهم الفنانين “أوس أوس، جورج وسوف، هاني شاكر” الذي عاش كل منهم نفس اللحظات الأليمة؛ بعد فقدانهم ابنا من أبنائهم.



وفاة عبدالله نجل حسن يوسف وشمس البارودي

شيع صباح أمس الإثنين، جثمان الراحل عبدالله حسن يوسف، بعد وفاته غرقا بالساحل الشمالي.

وتم اكتشاف حالة الوفاة بعد اختفاء عبدالله تحت الماء لفترة طويلة، إلى أن انتشل فاقدا للوعي.

وتعرض عبدالله حسن يوسف، لـ"اسفكسيا الغرق" أثناء السباحة، وقد نقل إلى المستشفى حيث كانت كل وظائف جسمه الحيوية متوقفة، وفقا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته، وبدأت أسرته بعدها فى استخراج التصاريح اللازمة لعملية الدفن ونقله إلى القاهرة.



أوس أوس يودع طفله صاحب الثلاثة أشهر

وأيضا من الفنانين الذين مروا بنفس الأزمة الفنان محمد أسامة الشهير بأوس أوس الذى ودع طفله صاحب الثلاثة أشهر وسط حالة من الحزن الشديد.

وكانت وفاة نجل أوس أوس، نتيجة سقوطه داخل المنزل على الأرض؛ ليفقد الوعي، وبعدها يعلن أوس أوس وفاته، ليتلقى بعدها التعازي من أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني.





وديع جورج وسوف

توفي وديع ابن جورج وسوف، إثر تداعيات جراحة تكميم المعدة، والتي من المفترض أن تكون جراحة بسيطة، إلا أن وديع تعرض لمضاعفات قوية نتيجة لهذه الجراحة، أدت إلى وفاته عن عمر ناهز الـ37 عاما.

وكشفت التقارير الطبية أن السبب وراء وفاة وديع جاء نتيجة نزيف داخلى أثناء جراحة تكميم المعدة، وهو ما جعل جورج وسوف يعيش فترة صعبة من الحزن الشديد على وفاة ابنه الأكبر والذى كان يعمل معه ويتولى كل أموره الفنية.



هاني شاكر يفقد ابنته دينا

أيضا فقد الفنان الكبير هاني شاكر ابنته دينا، منذ عام 2011، وعاش فترة من الزمان بعيدا عن أعين الكاميرات والفن؛ حزنا على ابنته التي وافتها المنية نتيجة لإصابتها بمرض السرطان.

وتركت دينا هاني شاكر “توأم” ولد وبنت، يقيمان بصفة دائمة بمنزل جدهما هاني شاكر، الذى أعلن تولي مسؤليتهما؛ لكي يعوضا له الفراغ الذي تسببت فيه رحيل ابنته.