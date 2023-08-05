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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ظهورها المثير للجدل بحمام السباحة.. إطلالة محتشمة لـ أسما شريف منير

أسما شريف منير مع
أسما شريف منير مع صديقيها

ظهرت الفنانة والإعلامية أسما شريف منير، بإطلالة محتشمة عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، وهي تتناول وجبة الإفطار صباح اليوم السبت 5 أغسطس. 

ونشرت أسما شريف منير، مقطع فيديو قصير عبر ستوري انستجرام، ظهرت فيها تتناول وجبة الإفطار، بعدما أثارت الجدل قبل يومين بسبب ظهورها مع صديقيها، في مقطع فيديو سرعان ما قامت بحذفه. 

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أسما شريف منير

وظهرت أسما شريف منير، قبل يومين داخل حمامة سباحة برفقة صديقين لها في دبي، خلال اجازتها الصيفية في دولة الإمارت العربية المتحدة. 

وظهرت أسما شريف منير، في الفيديو، مستمتعة مع صديقيها، الأول يدعى «زوزو» والثاني «عموري»، حسب ندائها لهما في الفيديو خلال السباحة في «البيسين». 

أسما شريف منير
أسما شريف منير

أسما شريف منير على انستجرام 

شاركت الفنانة أسما شريف منير جمهورها أحدث إطلالتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة جمالها.

وظهرت  بفستان قصير بالون الأزرق مكشوف الصدر؛ مستعرضة أنوثتها ونحافة خصرها، وانتعلت حذاء ذاكعب عالٍ باللون الذهبي؛ ليتماشى مع لون ملابسها، ويعكس أناقتها وجمالها.

 

أحدث أعمال شريف منير 

وكانت أحدث أعمال الفنان شريف منير الفنية، هو مسلسله إجازة مفتوحة، الذي تم عرضه في أواخر 2021. 

ويجسد شريف منير خلال الأحداث دور أب، متزوج من الفنانة لقاء الخميسي، وتجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدته،كما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدور شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق الفنانة لقاء الخميسي.

 

مسلسل إجازة مفتوحة

مسلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدىمجدي، أحمد زكريا.

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