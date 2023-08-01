أسما شريف منير تثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

شاركت الفنانة أسما شريف منير جمهورها أحدث إطلالتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة جمالها.



وظهرت بفستان قصير بالون الأزرق مكشوف الصدر؛ مستعرضة أنوثتها ونحافة خصرها، وانتعلت حذاء ذاكعب عالٍ باللون الذهبي؛ ليتماشى مع لون ملابسها، ويعكس أناقتها وجمالها.

أحدث أعمال شريف منير



وكانت أحدث أعمال الفنان شريف منير الفنية، هو مسلسله إجازة مفتوحة، الذي تم عرضه في أواخر 2021.

ويجسد شريف منير خلال الأحداث دور أب، متزوج من الفنانة لقاء الخميسي، وتجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدته،كما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدور شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق الفنانة لقاء الخميسي.

مسلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدىمجدي، أحمد زكريا.