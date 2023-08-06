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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

أحمد أبو المجد -
أحمد أبو المجد - ترافيس سكوت

كشف الدكتور أحمد أبو المجد سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية تفاصيل منع حفل الرابر الأمريكي ترافيس سكوت. 

وقال  أبو المجد في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد، إن هذه الدروة الانتخابية هي الثالثة له داخل نقابة المهن الموسيقية، حيث كانت الأولى له هي (2007-2011) حيث كان أصغر من حصل على منصب عضو مجلس إدارة، مشيرا إلى أنه لأول مرة يشغل منصب سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية خلال فترة النقيب العام الفنان مصطفى كامل. 

وحول الانجازات التي حققتها النقابة مؤخرا، قال إن السر فيها هو متابعة النقيب مصطفى كامل، للعمل بنفسه ويشكل لجان للإشراف على لجان العمل، ونحن نعمل بلا نوم ولا كسل، في إطار حب وتعاون، معربا عن فرحته لشعور الجمعية العمومية بما يجرى من إنجازات داخل نقابة الموسيقيين. 

حفل ترافيس سكوت

وحول إلغاء حفل ترافيس سكوت، قال، إن البداية جاءت من خلال الشركة المنظمة للحفل التي تواصلت مع نقابة المهن الموسيقية، وأعطت للنقابة صورة جواز سفر «ترافيس» المدون فيه اسمه الحقيقي وليس الشهرة، معلقا: «أي شركة بتيجي بتصريح اأجانب فاحنا ما عندناش مانع لأن القانون ما بيمنعش وبنبعت للمصنفات إن احنا ما عندناش اعتراض عليه .. وهو قال أنا معايا تصاريح ومعي موافقات وهو مش جاي باسم الشهرة بتاعه هو جاي متقدم باسمه في الباسبور.. وعشان كدة ادينا الموافقة في الأول». 

وتابع أحمد أبو المجد: «احنا بندي موافقة وبنستعلم.. احنا جزء من التصريح للحفل وليس التصريح النهائي.. لأن في موافقات أمنية وفي رقابة على المصنفات.. وأول ما أثيرت حالة الجدل درسنا الموضوع لقيناه ما يناسبش قلنا لأ احنا مش موافقين على الكلام ده خالص». 

واختتم أحمد أبو المجد، قائلا: «احنا بنحافظ على مصر وبنحافظ على شباب مصر وعادات وتقاليد مصر .. وكنقابة مش هنوافق». 

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