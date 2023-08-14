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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الألوان ؟

صدى البلد

 

هناك العديد من فوائد للفلفل الرومي و ذلك لأنه يحتوي علي مضادات الأكسدة  لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض فوائد الفلفل الألوان وفقا لموقع هيلثى..

 

يحتوي الفلفل الألوان على العديد من الفوائد الصحية، ومن أبرزها:

1. زيادة الحماية الجهاز المناعي: فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض وتقوي جهاز المناعة.

2. تعزيز صحة القلب: يحتوي الفلفل الألوان على فيتامين C والبوتاسيوم والفولات، وجميعها تعزز القلب وتحسن صحة الأوعية الدموية.

3. تحسين الهضم: يحتوي الفلفل الألوان على الألياف الغذائية التي تعزز عملية الهضم وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

4. منع الأكسدة الخلوية: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الضرر الناتج عن الأكسدة وتقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

5. دعم صحة العيون: يحتوي الفلفل الألوان على فيتامين A واللوتين والزيكسانثين، وجميعها تحسن البصر وتقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون.

6. تقوية العظام: يحتوي الفلفل الألوان على الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K، وجميعها تقوي العظام وتحسن كثافتها.

7. تحسين الأداء العقلي: يحتوي الفلفل الألوان على فيتامين C والبروفيتامين A، وجميعها تحسن وظائف الدماغ وتعزز التركيز والذاكرة.

8. خفض مستويات السكر في الدم: يحتوي الفلفل الألوان على الكروم والمغنيسيوم والفيتامين C، وجميعها تساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتتحكم في مستويات السكر بالجسم.

9. تعزيز فقدان الوزن: يحتوي الفلفل الألوان على الألياف الغذائية وقليل السعرات الحرارية، وبالتالي يساهم في الشعور بالشبع ويساعد في فقدان الوزن.

10. مضاد للالتهابات: يحتوي الفلفل الألوان على مركبات مضادة للالتهابات مثل الكابسايسين، وبالتالي يساعد في تخفيف الالتهابات وتخفيف الآلام المصاحبة.

 

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