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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| صغرت عشرين سنة.. علا غانم تثير جدلا بأحدث ظهور.. الممنوعون من تناول المانجو

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

صغرت عشرين سنة .. علا غانم تثير جدلا بأحدث ظهور

حرصت الفنانة علا غانم على مشاركة متابعيها بمجموعة من الصور من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا بالتزامن مع اقتراب طرح فيلم "أولاد حريم كريم" في دور العرض.

الممنوعون من تناول المانجو.. هل أنت منهم؟

تعتبر المانجو من الفاكهة اللذيذة والمغذية المحببة لدي الجميع والتي تحتوي على مكونات غذائية هامة للجسم، ولها فوائد عديدة ولكن بالرغم من هذا هل تعرف أن هناك بعض الأشخاص الممنوعين من تناول المانجو .

 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو ؟

تعتبر المانجو من الفواكه الصيفية اللذيذة، وتشتهر هذه الثمرة في الهند وباكستان والفلبين، وتعد الشجرة الوطنية لبنجلاديش، كما يسمى موسم الصيف أيضًا موسم المانجو، كما أن المانجو عموما، فاكهة شهية ولذيذة لا يستطيع المرء أن يفوتها في الصيف. 

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