نشرة المرأة| صغرت عشرين سنة.. علا غانم تثير جدلا بأحدث ظهور.. الممنوعون من تناول المانجو

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

حرصت الفنانة علا غانم على مشاركة متابعيها بمجموعة من الصور من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا بالتزامن مع اقتراب طرح فيلم "أولاد حريم كريم" في دور العرض.

تعتبر المانجو من الفاكهة اللذيذة والمغذية المحببة لدي الجميع والتي تحتوي على مكونات غذائية هامة للجسم، ولها فوائد عديدة ولكن بالرغم من هذا هل تعرف أن هناك بعض الأشخاص الممنوعين من تناول المانجو .

تعتبر المانجو من الفواكه الصيفية اللذيذة، وتشتهر هذه الثمرة في الهند وباكستان والفلبين، وتعد الشجرة الوطنية لبنجلاديش، كما يسمى موسم الصيف أيضًا موسم المانجو، كما أن المانجو عموما، فاكهة شهية ولذيذة لا يستطيع المرء أن يفوتها في الصيف.