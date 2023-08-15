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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو ؟

ماذا يحدث لجسمك عند
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو ؟

تعتبر المانجو من الفواكه الصيفية اللذيذة، وتشتهر هذه الثمرة في الهند وباكستان والفلبين، وتعد الشجرة الوطنية لبنجلاديش، كما يسمى موسم الصيف أيضًا موسم المانجو، كما أن المانجو عموما، فاكهة شهية ولذيذة لا يستطيع المرء أن يفوتها في الصيف. 

 

بصرف النظر عن المذاق اللطيف، توفر المانجو أيضًا العديد من الفوائد الصحية للإنسان، هذه الفاكهة الصيفية مليئة بالعناصر الغذائية التي تعزز الصحة بعدة طرق، كونها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، تعتبر المانجو مثالية لنظام غذائي لفقدان الوزن أيضًا.

 

الفوائد الصحية للمانجو

 

مفيدة لمراقبي الوزن ومرضى السكر.
 

تتمتع المانجو بمؤشر جلايسيمي منخفض، ونتيجة لذلك فهي آمنة لمرضى السكر. 

 

ووفقًا لما نشره موقع “هيلثي”، لا تعتبر المانجو آمنة لمرضى السكر فحسب، بل يوصى بها بشدة لأنها توفر الطاقة المستدامة دون زيادة مستويات السكر في الدم.

 

المانجو هي ثمرة إنقاص الوزن أيضًا لأنها خالية من الكوليسترول والدهون، ولا تجعل الشخص سمينًا حتى لو تم تناولها بشكل يومي، كما أنها محملة بالألياف القابلة للذوبان التي تحافظ على رضاء الشخص لفترة أطول من الوقت.


 

المانجو غنية بفيتامين B

 

المانجو غنية جدًا بفيتامين B6، الذي يقلل من الدورة الشهرية ويساعد في تنظيم الهرمونات، ويحسن ظروف الغدة الدرقية وضغط الدم.

 

المانجو غنية بالعناصر الغذائية مثل المغنيسيوم وفيتامين ج والبوتاسيوم، مما يساعد في تحسين ضغط الدم. 

 

المغنيسيوم الموجود في المانجو مفيد لأولئك الأشخاص الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالغدة الدرقية.

 

يساعد في الهضم

المانجو مليء بالمحتوى المائي والألياف الغذائية التي تساعد في الحفاظ على صحة الهضم. 

 

الألياف تمنع الإمساك وتضمن الحركة الصحية للأمعاء. 

 

تحتوي هذه الفاكهة أيضًا على إنزيمات الجهاز الهضمي.

الفوائد الصحية للمانجو المانجا المانجو ​​​​​​​health مانجة مانجو

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