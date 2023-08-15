الممنوعون من تناول المانجو.. هل أنت منهم؟

تعتبر المانجو من الفاكهة اللذيذة والمغذية المحببة لدي الجميع والتي تحتوي على مكونات غذائية هامة للجسم، ولها فوائد عديدة ولكن بالرغم من هذا هل تعرف أن هناك بعض الأشخاص الممنوعين من تناول المانجو .

الممنوعون من تناول المانجو

وفقا لما نشره موقع هيلثي أن هناك بعض الأشخاص الذين ينصح لهم بتجنب تناول المانجو أو تقليل استهلاكها:

من لديهم حساسية تجاه المواد الموجودة في المانجو مثل اللاتكس أو البوليفينول.

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب. حيث أن المانجو غنية بالبوتاسيوم الذي قد يعرقل عمل بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم.

مرضى الكلى. لأن المانجو غنية بالبوتاسيوم والسكريات التي قد تضر مرضى الكلى.

الحوامل. لأن نسبة السكر عالية نوعا ما في المانجو.

الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة لأن المانجو قد تتفاعل مع بعض الأدوية.

ولكن بشكل عام فإن تناول المانجو بكميات معتدلة آمن للغالبية السكانية.