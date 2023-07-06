عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول كوب من عصير الفاكهة وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟.. خبير يجيب

تناول كوب من عصير
تناول كوب من عصير الفاكهة وشاهد ماذا يحدث لجسمك ؟ خبير يجيب

يعتبر عصير المانجا من العصائر اللذيذة والمغذية التي تحتوي على مكونات غذائية هامة للجسم، واليك بعض فوائد تناول عصير المانجا:

 

وكشف الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية عن بعض فوائد عصير المانجو من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد تتمثل فيما يلي:

1- تحسين صحة الجهاز المناعي: يحتوي عصير المانجا على فيتامين C والكاروتينات والأحماض الأمينية، والتي تساعد على تحسين صحة الجهاز المناعي وتقويته.

2- تحسين صحة الجهاز الهضمي: يحتوي عصير المانجا على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الإصابة بالإمساك والإسهال.

3- تحسين صحة العيون: يحتوي عصير المانجا على الكاروتينات التي تساعد على تحسين صحة العيون وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعيون.

4- تحسين صحة الجلد: يحتوي عصير المانجا على الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجلد، والتي تساعد على تحسين مرونته وتقليل التجاعيد.

5- تحسين صحة القلب: يحتوي عصير المانجا على البوتاسيوم والألياف الغذائية والأحماض الأمينية، والتي تساعد على تحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

6- تحسين المزاج: يحتوي عصير المانجا على السكريات الطبيعية والفيتامينات والمعادن، والتي تساعد على تحسين المزاج وزيادة مستويات الطاقة في الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد تناول عصير المانجا في تحسين الصحة العامة للجسم وزيادة مستويات الطاقة، ويمكن تناوله بشكل مباشر كعصير، أو استخدامه في صنع العصائر والمشروبات الأخرى. ومع ذلك، يجب تناوله بشكل معتدل بسبب ارتفاع محتواه من السكريات الطبيعية.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الليمون؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب على الريق؟

ما هي الكمية المناسبة لتناول عصير المانجا؟

يجب تناول عصير المانجا بشكل معتدل وفي الكميات المناسبة لتجنب تناول كميات كبيرة من السكريات الطبيعية الموجودة فيه. وعمومًا، يُنصح بتناول كوب واحد (حوالي 240 مل) من عصير المانجا يوميًا.

ويمكن تحضير عصير المانجا في المنزل بإزالة البذرة وتقطيع اللب إلى قطع صغيرة ثم وضعها في الخلاط مع بعض الماء والسكر (إذا رغبت في ذلك)، وتخلط حتى يصبح العصير ناعمًا. ويمكن إضافة بعض الثلج لتحسين الطعم وتبريد العصير.

ومن المهم الإشارة إلى أن تناول الفواكه وعصائر الفاكهة يجب أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية، ويتماشى مع احتياجات الفرد الغذائية ومستوى نشاطه البدني.

الأحماض الأمينية عصير المانجا تحسين صحة الجهاز المناعي الفيتامينات الفيتامينات والمعادن زيادة مستويات الطاقة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

حان وقت شراء الذهب.. مفاجأة تضرب عيار 21 في أغسطس

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

الأهلي اتعور.. شوبير يكشف خسائر صفقة فاشلة في القلعة الحمراء

لن نلعب في هذه الحالة.. مرتضى منصور يهدد بانسحاب الزمالك أمام الأهلي

الإسماعيلي يعلن رسميا عن مفاوضات نجم الفريق مع الأهلي

موضوعات متعلقة

منعاً للإحراج.. طرق طبيعية للتخلص من فضلات البطن

مصدر جيد للطاقة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب؟

أطعمة ومشروبات تحافظ على رطوبة الجسم في الصيف

عشان متحسش بالحر .. 6 مشروبات منعشة وغير مكلفة

ماء الليمون يسبب 4 أضرار خطيرة .. اكتشف كيف ومتى تحدث

نشاط وتركيز وتحسين الحالة المزاجية.. فوائد الإفطار بالفول المدمس

عصير الطماطم مفيد لعلاج الأمراض ومشاكل البشرة |10 مزايا هتوفر فلوسك

عصير صيفي يعالج عسر الهضم وتقلصات المعدة.. تعرف على طريقة عمله

ترشيحاتنا

بسبب علاقة غير شرعية مع زوجة والده.. فني ألوميتال ينهي حياة شاب في الجيزة

تناول كوب من عصير الفاكهة وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟.. خبير يجيب

مين أحسن؟.. إم جي ZS ولا كيا XCeed| صور

بينهم صغار وبالغين|إصابة عدة أشخاص في اقتحام سيارة لمدرسة بـ جنوب لندن

عبر واتساب.. اعرف عقوبات تسريب امتحانات الثانوية العامة

بلومبرج: مصر تضيف لإنتاجها 200 مليون قدم غاز مكعبة يوميا بحلول 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان.. كلب دوبرمان يهاجم صاحبه فجأة بوحشية |ماذا حدث للشاب؟

بيخافوا يفتحوا الشبابيك.. أسراب الذباب تهدد سكان بلدة بريطانية| ما القصة؟

6 سلوكيات تجعل البعض ينفرون منك.. منها التعاطف الشديد والاعتماد الزائد على الآخرين

جربها.. فوائد كتابة اليوميات والذكريات

فيديو

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

الخسائر تضرب الذهب وارتفاع الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟

فين الحقيقة؟| هل حضر إيهاب توفيق دفنة صديقه علاء عبدالخالق صباحًا ثم أحيا حفلته ليلا؟.. فيديوجراف

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ