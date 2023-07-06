تناول كوب من عصير الفاكهة وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟.. خبير يجيب

يعتبر عصير المانجا من العصائر اللذيذة والمغذية التي تحتوي على مكونات غذائية هامة للجسم، واليك بعض فوائد تناول عصير المانجا:

وكشف الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية عن بعض فوائد عصير المانجو من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد تتمثل فيما يلي:

1- تحسين صحة الجهاز المناعي: يحتوي عصير المانجا على فيتامين C والكاروتينات والأحماض الأمينية، والتي تساعد على تحسين صحة الجهاز المناعي وتقويته.

2- تحسين صحة الجهاز الهضمي: يحتوي عصير المانجا على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الإصابة بالإمساك والإسهال.

3- تحسين صحة العيون: يحتوي عصير المانجا على الكاروتينات التي تساعد على تحسين صحة العيون وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعيون.

4- تحسين صحة الجلد: يحتوي عصير المانجا على الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجلد، والتي تساعد على تحسين مرونته وتقليل التجاعيد.

5- تحسين صحة القلب: يحتوي عصير المانجا على البوتاسيوم والألياف الغذائية والأحماض الأمينية، والتي تساعد على تحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

6- تحسين المزاج: يحتوي عصير المانجا على السكريات الطبيعية والفيتامينات والمعادن، والتي تساعد على تحسين المزاج وزيادة مستويات الطاقة في الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد تناول عصير المانجا في تحسين الصحة العامة للجسم وزيادة مستويات الطاقة، ويمكن تناوله بشكل مباشر كعصير، أو استخدامه في صنع العصائر والمشروبات الأخرى. ومع ذلك، يجب تناوله بشكل معتدل بسبب ارتفاع محتواه من السكريات الطبيعية.

ما هي الكمية المناسبة لتناول عصير المانجا؟

يجب تناول عصير المانجا بشكل معتدل وفي الكميات المناسبة لتجنب تناول كميات كبيرة من السكريات الطبيعية الموجودة فيه. وعمومًا، يُنصح بتناول كوب واحد (حوالي 240 مل) من عصير المانجا يوميًا.

ويمكن تحضير عصير المانجا في المنزل بإزالة البذرة وتقطيع اللب إلى قطع صغيرة ثم وضعها في الخلاط مع بعض الماء والسكر (إذا رغبت في ذلك)، وتخلط حتى يصبح العصير ناعمًا. ويمكن إضافة بعض الثلج لتحسين الطعم وتبريد العصير.

ومن المهم الإشارة إلى أن تناول الفواكه وعصائر الفاكهة يجب أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية، ويتماشى مع احتياجات الفرد الغذائية ومستوى نشاطه البدني.