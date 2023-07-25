في موسمها.. أضرار الإكثار من تناول المانجو

عادةً ما يكون تناول المانجو من الفواكه اللذيذة والمفيدة للصحة، ولكن إذا تم تناول المانجو بكميات كبيرة في موسمها، فقد يؤدي ذلك إلى بعض الأضرار التى كشف عنها الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية :

أضرار الإكثار من تناول المانجو

أحد الأضرار الشائعة لتناول المانجو بكميات كبيرة هو الإسهال والتخمة، وذلك بسبب احتواء المانجو على الألياف والسكريات، وهذا يجعل الجهاز الهضمي يتعرض لضغط إضافي. يمكن للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي أو الحساسية من الفاكهة أن يواجهوا مشاكل أكثر خطورة.

يمكن أن يؤدي تناول المانجو بكميات كبيرة أيضًا إلى زيادة مستوى السكر في الدم، وهذا يمكن أن يكون مشكلة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو الذين لديهم ارتفاع في مستوى السكر في الدم.

علاوة على ذلك، يمكن أن تسبب بعض الأشخاص حساسية تجاه المانجو، وتظهر علامات الحساسية على شكل حكة وطفح جلدي وصعوبة في التنفس.

لتجنب هذه المشاكل، ينصح بتناول المانجو بكميات معتدلة وعدم الإفراط في تناولها. كما ينصح بتجنب تناول المانجو إذا كنت تعاني من حساسية لهذه الفاكهة، والتحقق من مستوى السكر في الدم بانتظام إذا كنت تعاني من مرض السكري.