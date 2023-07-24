نشرة المرأة والصحة.. صور فيفي عبده معمولها عمل وترقد بالسرير.. هبة قطب تكشف مراحل القدرة عند الرجل في العلاقة الزوجية.. وتحذير من تناول المانجو في شهر يوليو

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

معمولها عمل .. صور صادمة لفيفي عبده ترقد بالسرير| شاهد

استغاثت الفنانة فيفي عبده مؤخرا من مشكلات صحية كثيرة، وصرحت بأنها تعاني من "عمل"، تسبب لها في هذه الأزمات المتتابعة.

وقالت فيفي عبده في تصريحات خلال برنامج ET بالعربي: "لأول مرة

تعد العلاقة الزوجية إحدى أساسيات الحياة التي شرعها الله، ولكن هناك بعض المعلومات الخاطئة لدى الكثير، وقدمت الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية والعلاجات الزوجية كل ما لا تعرفه عن مراحل القدرة الجنسية لدى الرجل التي يمر بها خلال حياته، هذه المراحل

نشر طلعت موريس الباحث بمركز للبحوث الزراعية عن أضرار المانجو حيث إن الإكثار من تناول المانجو يؤدي إلي ظهور طبقة دهنية حول الأنف لا تستطيع ازالتها الا بالإبتعاد او تقليل تناول المانجو، وظهور بعض البثور التي تطفو في جسمك.