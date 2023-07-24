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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. صور فيفي عبده معمولها عمل وترقد بالسرير.. هبة قطب تكشف مراحل القدرة عند الرجل في العلاقة الزوجية.. وتحذير من تناول المانجو في شهر يوليو

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

معمولها عمل .. صور صادمة لفيفي عبده ترقد بالسرير| شاهد

استغاثت الفنانة فيفي عبده مؤخرا من مشكلات صحية كثيرة، وصرحت  بأنها تعاني من "عمل"، تسبب لها في هذه الأزمات المتتابعة. 

 

وقالت فيفي عبده في تصريحات خلال برنامج ET بالعربي: "لأول مرة

 

هبة قطب تكشف مراحل القدرة عند الرجل في العلاقة الزوجية

 

تعد العلاقة الزوجية إحدى أساسيات الحياة التي شرعها الله، ولكن هناك بعض المعلومات الخاطئة لدى الكثير، وقدمت الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية والعلاجات الزوجية كل ما لا تعرفه عن مراحل  القدرة الجنسية لدى الرجل التي يمر بها خلال حياته، هذه المراحل 

 

 

انتظروا لآخر الشهر .. تحذير من تناول المانجو لهذه الأسباب

نشر طلعت موريس الباحث بمركز للبحوث الزراعية عن  أضرار المانجو حيث إن الإكثار من تناول المانجو يؤدي إلي ظهور طبقة دهنية حول الأنف لا تستطيع ازالتها الا بالإبتعاد او تقليل تناول المانجو، وظهور بعض البثور التي تطفو في جسمك.

فوائد المانجو

الدكتورة هبة قطب الفنانة فيفي عبده العلاقة الزوجية القدرة الجنسية لدى الرجل تناول المانجو فوائد المانجو هبة قطب المانجو

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