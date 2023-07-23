أحلى حاجة في مصر| 14 نوعا من المانجو تُزين الأسواق .. والكيلو يقل عن 15 جنيهًا

بدأ موسم حصاد المانجو الإسماعيلاوي، وينتظر الكثير من عشاق المانجو هذا الموسم كل عام، لان الاسماعيلية تعد أشهر محافظات مصر في زراعة المانجو، ومن خلال هذا الموضوع نرصد لكم اسعار المانجو في مصر.

المانجو الاسمعلاوي

أسعار المانجو بالأسواق

سعر كيلو مانجو عويس من: 20 إلى سعر :30 جنيها.

سعر كيلو مانجو هندى من: 15 إلى سعر: 22 جنيهًا.

سعر كيلومانجو تيمور من 15 إلى سعر: 22 جنيها.

سعر كيلومانجو زبدية من 15 إلى سعر: 19 جنيها.

سعر كيلومانجو بلدى من 9 إلى سعر: 15 جنيها.

سعر كيلومانجو فونس من 9 إلى 15 جنيها.

سعر كيلومانجو فص من 30 إلى 60 جنيها.

سعر كيلومانجو دبشه من 14 إلى سعر: 20 جنيها.

كيلومانجو صديقة من 15 إلى سعر: 21 جنيها.

كيلومانجو جولك من 15 إلى سعر: 21جنيها.

سعر كيلومانجو سكرى من سعر: 15 إلى سعر: 25 جنيها.

سعر كيلومانجو بيض العجل من سعر: 14 إلى سعر: 20 جنيها.

سعر كيلو مانجو سنارة من سعر: 14 إلى سعر: 20 جنيها.

سعر كيلو مانجو فجر كلان من 14 إلى 20 جنيها.

فوائد المانجو

غنية بالفيتامينات والمعادن

السيطرة على ضغط الدم

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

مفيدة للجلد والعين

الوقاية من السرطانات

المانجو

أضرار إفراط تناول المانجو على صحة الجهاز الهضمي

الإسهال

الإسهال أحد أبرز أضرار الألياف الغذائية غير قابلة للذوبان، وأحد الأعراض الجانبية الناتجة عن الإفراط في تناولها، ويحدث ذلك عند تناول المانجو بكميات كبيرة.

الانتفاخ وغازات البطن

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول المانجو إلى زيادة حركة الأمعاء بشكل كبير، ما يعزز من عملية التخمير، ويتسبب ذلك في الانتفاخ، وزيادة غازات البطن.

صعوبة امتصاص بعض العناصر الغذائية

الإفراط في تناول المانجو الغنية بالألياف قد يتسبب في افتقار الجسم لبعض العناصر الغذائية، إذ يمكن أن يعيق ذلك قدرة الجسم على امتصاص المعادن.

الإمساك

بالرغم من أن الألياف تساعد في زيادة حركة الأمعاء، إلا أن الإفراط في تناولها قد يأتي بنتيجة عكسية، حيث إنه قد يسبب الإصابة بالإمساك.