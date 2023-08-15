أخبار التوك شو.. خبر سار من الأرصاد للمواطنين.. انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، نرصد لكم أبرزها خلال السطور التالية:

نقيب التمريض: 360 مدرسة تمريض بنظام الـ 5 سنوات تابعة لوزارة الصحة

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إنه قبل عام 2006 و2007، كان نظام تعليم التمريض فى مصر ثلاث سنوات فقط بعد الإعدادية، وبعد هذا النظام تم تطبيق نظام الخمس سنوات عام 2007.



لن تتكرر.. خبر سار من الأرصاد للمواطنين

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تحسنا في الأحوال الجوية، للأسبوع الثاني على التوالي.



انخفاضات جديدة في أسعار الذهب.. مفاجأة بشأن عيار 18 اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، انخفاضات كبيرة عن أمس، الاثنين، فقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1970 جنيها للجرام، اليوم، في حين سجل أمس 2040 جنيها للجرام.



الحاصل على الرقم القياسي بموسوعة جينيس: بدأت الرياضة كهروب من الواقع

كشف عمر عبد القادر، الحاصل على الرقم القياسي من موسوعة جينيس في الثنائيات العضلية، تفاصيل حصوله على الرقم القياسي، قائلا: إنه منذ بداية الحادث الذى تعرض له فى عام 2016 وهو يحاول تدريجيا للجوء إلى الرياضة من اجل المرور من الحالة النفسية الخاصة بالإكتئاب، مشيرا إلى أن الرياضة فى البداية له كانت هروب من الواقع.



الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين حول حالة الطقس في أغسطس

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة وحقيقة عودة الأجواء شديدة الحرارة على غرار شهر يوليو الماضي.



أحمد العوضي ينقذ 4 أشخاص من الغرق بالساحل الشمالي.. فيديو

أنقذ الفنان أحمد العوضي 4 أشخاص من الغرق دخل إحدى قرى الساحل الشمالي بعد تعرضهم لسحب البحر، ومن خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض لكم أبرز التفاصيل.

الكيلو بـ 60 جنيهًا| تراجع بأسعار الدواجن.. وهذا سعر كرتونة البيض

دائمًا ما تشغل أسعار البيض والدواجن بال كل مواطن؛ كونها من أنواع البروتين الأساسية على المائدة المصرية، وفي هذا الصدد نستعرض لكم من خلال السطور التالية أخر مستجدات الأسعار في الأسواق والتي جاءت كالتالي:

انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

أكد الكابتن أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن الزمالك يحتاج للاستقرار في هذه الفترة، وأنه يطالب أحمد فتوح لاعب الزمالك بالاستمرار في الزمالك، بعد الكلام الأخير بشأن الانتقال من الزمالك لـ الأهلي.



الفعاليات الرياضية تتصدر المشهد في الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين

قال محمد الخطيب، مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، إن مهرجان العلمين له صدى إعلامي وسياحي وثقافي وتراث كبير جدا على المستويات كافة، مشيرًا إلى أن الفعاليات والأحداث الرياضية تتصدر المشهد في الأسبوع الخامس.

