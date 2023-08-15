انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

أكد الكابتن أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن الزمالك يحتاج للاستقرار في هذه الفترة، وأنه يطالب أحمد فتوح لاعب الزمالك بالاستمرار في الزمالك، بعد الكلام الأخير بشأن الانتقال من الزمالك لـ الأهلي.

وأضاف نجم الزمالك السابق، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أنه عندما كان في الزمالك، " أحمد فتوح جدد معايا العقد في ساعتين".

وتابع :" الكابتن حسين السيد جابه من البيت وقعد ساعتين وجدد لـ الزمالك، وأن فتوح من أفضل من لعب في الجبهة اليسار في مصر و افريقيا".

وأشار إلي أن أحمد فتوح من مدرسة الفن والهندسة، وأنه لا يتمنى أن يلعب في أي نادي غير الزمالك.