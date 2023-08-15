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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد اليد ينفي حل أزمة الزمالك المادية قبل البطولة العربية

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تطورات أزمة مستحقات الزمالك المادية لدى الاتحاد المصري لكرة اليد، والخاصة بشكوى مدربه ولاعبه السابقين، وذلك قبل يومين على انطلاق البطولة العربية للأندية لكرة اليد.

ونقل هاني حتحوت، عن عمرو صلاح، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، قوله: إن كل ما يثار حول حل أزمة مستحقات نادي الزمالك المتأخرة أمر غير صحيح بالمرة.

وأشار حتحوت، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن عمرو صلاح قال له إن: «كل ما قيل حول عقد جلسة مع مسؤولي الزمالك خلال الساعات الماضية والاتفاق على جدولة المستحقات التي تتجاوز العشرين مليون جنيه غير صحيح بالمرة».

وأكد حتحوت أن عمرو صلاح شدد على أن نادي الزمالك يجب عليه أن يسدد مستحقات مدربه ومحترف الفريق السابقين والمستحقات الخاصة باللاعبين المصريين والمستحقات الخاصة باتحاد اليد لحل الأزمة بدون أي جدولة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في البطولة العربية للأندية بالسعودية والمؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، المقرر في نوفمبر من هذا العام.

ويواجه الزمالك مشكلة ضرورة سداد المستحقات المتأخرة عليه ومستحقات مدربه الإسباني السابق ماتيو جيرالدا، والمحترف الأرجنتيني السابق جيمس باركر؛ كي يتمكن من خوض البطولة، وفق اشتراطات الاتحاد الدولي لكرة اليد.

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