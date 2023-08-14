بعد فسخ تعاقده.. الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم الأهلى| تفاصيل

يسعى نادي الزمالك، إلى التعاقد مع الزامبي والتر بواليا، مهاجم الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم خط الهجوم، خاصة بعد فسخ تعاقد اللاعب.

وكان قد فسخ النادي الأهلي، عقد والتر واليا، خلال الساعات الماضية، حيث لم يضمه لقائمة الفريق، وأتاح الفرصة له بالرحيل مجانا لأي فريق أخر.

يذكر أن والتر بواليا، صاحب الـ28 عامًا، عاد إلى الأهلي بنهاية الموسم الماضي بعد فترة إعارة في القادسية السعودي.

هل يتعاقد الزمالك مع مهاجم الأهلي؟

ووفقا للتقارير الصحفية المتداولة، يدرس الزمالك، التعاقد مع والتر واليا، بعد حل أزمة القيد ودفع المديونيات الخارجية.

وتم عرض اللاعب على الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك من أجل حسم الأمر، خاصة وأنه لن يكلف النادي أموال، وسوف يكون صفقة انتقال حر.

كما تحدث أحد مسئولي الزمالك، مع وكيل اللاعب من قبل، وتم الترحيب من جانب اللاعب، ولكن قبل فسخ عقده مع فريق الأهلي بشكل رسمي.

أزمة والتر بواليا في الأهلي

في سياق متصل، أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يتمسك بفسخ عقده مع الفريق والحصول على ما تبقى من عقده.

وتابع هشام في تصريحات سابقة خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي يتجه لوضع اللاعب في قائمة الانتظار، حال عدم التوصل لاتفاق، لرغبة النادي في عدم رحيل اللاعب مجانًا".

وأضاف أمير هشام: "وكيل بواليا في اتصالات مع نادي الزمالك لنقل اللاعب، وهو الأمر الذي يجعل بواليا بالتمسك بفكرة فسخ العقد".

طلب بواليا، من إدارة النادي الأهلي، فسخ عقده مثلما حدث مع لويس ميكيسوني وبرونو سافيو، وذلك لقلة مشاركته مع الفريق وجلوسه على دكة البدلاء.

بواليا يريد الرحيل مجانا إلى أي فريق آخر في وقت يريد الأهلي الاستفادة منه ماديًا، وتم التواصل مع وكيله لإيجاد طريقة مناسبة لرحيله.