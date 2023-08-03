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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد فسخ تعاقده.. هل يتعاقد الزمالك مع نجم الأهلي الشاب؟

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

هل يتعاقد الزمالك مع لاعب الأهلي السابق؟ ظهر هذا التساؤل خلال الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة بعد رحيل محمد محمود لاعب خط وسط الأهلي ورغبة الفارس الأبيض في تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل.

يذكر أن فريق الزمالك ينافس حاليا في بطولة كأس الملك سلمان، حيث من المقرر أن يلعب الفارس الأبيض آخر مبارياته بدور المجموعات، اليوم الخميس.

ويلتقي الزمالك، مساء اليوم، فريق النصر السعودي وعينه على الثلاث نقاط لحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة العربية.

هل يتعاقد الزمالك مع لاعب الأهلي

وفقا للتقارير الصحفية المتداولة، استغل الزمالك، رحيل اللاعب محمد محمود عن الأهلي بعد فسخ تعاقده، وقدم عرضا له لبحث إمكانية لعبه للزمالك خلال الفترات القادمة.

جاء ذلك عبر وسطاء، عرضوا على لاعب الأهلي السابق، اللعب للزمالك مجانا الموسم المقبل عقب الرحيل من النادي الأهلي، وهو الأمر الذي أكده محمد محمود عبر تصريحات تليفزيونية.

وأشار لاعب الوسط، إلى أنه بالفعل تواصل مسئولين من نادي الزمالك معه عبر وسطاء من أجل اللعب بين صفوف الفريق الأبيض، مؤكدا أنه من الصعب عليه اللعب في نادي الزمالك بسبب انتمائه للأهلي.

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وتابع خلال تصريحاته: "مع الاحترام لنادي الزمالك صعب عليه أن يرتدي قميصه في ظل ارتباطه بالنادي الأهلي، مردفا: "ليس منطقي أقوم بتقبيل الشعار و أذهب بعدها للنادي المنافس".

وأعرب اللاعب عن غضبه من الطريقة التي رحل بها عن الأهلي ولكنه لا يمنع من ارتباطه بالنادي والعودة إليه مستقبلا.

لماذا فسخ الأهلي تعاقده مع محمد محمود؟

وكان قد قرر مسئولو النادى الأهلى قبل أيام، فسخ تعاقد محمد محمود لاعب خط وسط الفريق، الذى انتهت إعارته للاتحاد السكندري.

جاء ذلك بسبب عدم الحاجة لجهوده بفرمان من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، بجانب عدم وجود مكان لقيده فى قائمة الفريق الأحمر.

ويحق للأهلى قيد 30 لاعباً فقط وفقاً لقائمة الموسم الجديد، ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط بالأهلى جلسة مع محمد محمود لتسوية الأمور المالية بين الطرفين بالتراضى.

رغم ذلك، أعرب اللاعب محمد محمود عن حزنه من فسخ تعاقده مع الأهلي، حيث كان يرغب في الاستمرار مع الفريق، خاصة بعد انتهاء إعارته.

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