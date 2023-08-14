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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

صدى البلد

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عن موقف نادي الزمالك من ضم محمد شريف نجم الأهلي إلى صفوف فريقه الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” : " مصدر.. الزمالك يفاوض محمد شريف لضمه الموسم المقبل"

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كان محمد شريف رفض تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل مع الأهلي حيث يرغب في الانضمام للدوري السعودي عقب تلقيه عرضا مغريا من نادي الخليج. 

وعقد محمد شريف جلسة أمس مع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عبر فيديو كونفرانس من أجل تجديد عقده حيث طلب من كولر ضمان مشاركته في المباريات بشكل أساسي وهو الأمر الذي رفضه كولر تماما.

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