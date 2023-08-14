خلاف حاد في الأهلي .. نجل سيد معوض يثير أزمة| وجدّه يرفض رحيله

تسبب سيد معوض نجم النادي الأهلي السابق فى أزمة بين إدارة القلعة الحمراء ونجله عمر حول ملف احترافه في أحد الأندية بدوريات أوروبا دون التوقيع على عقود مع إدارة النادي الأحمر.



وتلقى عمر سيد معوض عرضا من أحد الأندية الإسبانية فى الآونة الأخيرة وقضى فترة معايشة داخل جدران النادي الإسباني.



سيد معوض يصدم الأهلي

بداية الأزمة عندما رفض سيد معوض التزام نجله بتوقيع عقد احترافي مع النادي الأهلي.



سيد معوض يرغب في عدم تعقيد احتراف نجله عمر فى دوريات أوروبا وان يكون التفاوض معه مباشرة دون العودة الي النادي الأهلي.



سيد معوض يري ان توقيع نجله عمر عقد احترافي مع النادي الأهلي سوف يعطل انتقال نجله الي ناد فى أوروبا نظرا لكون المفاوضات سوف تجري مع مسئولي القلعة الحمراء ورغبة إدارة الأخير في الحصول على مقابل مالي كبير.



واثار سيد معوض غضب مسئولى النادي الأهلي عقب تمسكه بعدم توقيع نجله على عقود رسمية مع القلعة الحمراء نظرا لكون ذلك يحرم إدارة النادي الاهلي من الحصول على مكاسب مالية كبيرة جراء احتراف اللاعب فى أوروبا.



إدارة النادي الأهلي حال احتراف نجل سيد معوض فى اوروبا لن يكون بمقدورها الحصول على اي مردود مالي سوى حقوق الرعاية فقط لكونه لا يرتبط مع القلعة الحمراء باستمارة الناشئين فقط.

عمر سيد معوض لا يمتلك عقدا مع الأهلي

قال سيد معوض في تصريحات تليفزيونية إن نجله تدرب مع الفريق الثاني في ريال بيتيس والسفر كان بالاتفاق مع النادي الأهلي".

وأضاف: "عمر ليس لديه عقد مع الأهلي لكن نتعامل كأننا متعاقدين ولن نتحرك في أي شئ إلا بموافقة النادي".



وواصل: "بصفة عامة، اتمنى خروج اللاعبين الصغار إلى الاحتراف الاوروبي بشكل مستمر، ولو خرج عشر لاعبين في سن صغير سيتواجدون في المنتخب الوطني".

وأتم: "عمر معوض يتواجد في اسبانيا منذ شهر تقريبا، ويعيش بمفرده هناك وقادر على التأقلم في الأجواء الأوروبية".

نجم الأهلي يتحدى سيد معوض



رفض رمضان السيد نجم الأهلي السابق وجدّ عمر سيد معوض رحيل حفيده عن الأهلي دون موافقة إدارة القلعة الحمراء.



وقال نجم الأهلي السابق فى تصريحات إذاعية : تردد كلام عن رحيل عمر سيد معوض عن الأهلي بالإجبار غير صحيح بالمرة واللاعب لن يرحل إلا عن طريق الأهلي فهو ابن من أبنائه.

