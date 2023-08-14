ممثل الزمالك فى ورطة.. شروط انتخابات رابطة الأندية تصدم أمير مرتضى

دخل أمير مرتضى منصور بقوة الترشيحات لخوض انتخابات رابطة الأندية المحترفة ممثلا عن نادي الزمالك المقرر إجراؤها غدا الثلاثاء في مقر اتحاد الكرة فيما يخوض عماد متعب الانتخابات ممثلا للنادي الأهلي.

ويخوض أمير مرتضى منصور انتخابات رابطة الأندية المحترفة المقرر لجراؤها غدا الثلاثاء في مقر اتحاد الكرة بديلا عن خالد رفعت ممثل نادي الزمالك فى المجلس السابق للرابطة.

وأغلق مجلس إدارة اتحاد الكرة أمس الأحد باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة للموسم الجديد 2023-2024، وتقرر إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة لرابطة الأندية المحترفة غدا الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة.

ويدفع اتحاد الكرة بممثلين عن المقعدين الخاص بالجبلاية فى عضوية رابطة الأندية المحترفة خلال الانتخابات المقرر اجراؤها غدا الثلاثاء.

ومن المقرر خوض كافة أعضاء رابطة الأندية المحترفة الحاليين الانتخابات المقرر اجراؤها غدا الثلاثاء في مقر اتحاد الكرة.

وجاءت ترشيحات الأندية لخوض انتخابات رابطة الأندية المحترفة كالتالى :





الأهلي : عماد متعب

الزمالك : أمير مرتضى

المصري : شريف صالح

طلائع الجيش : خالد شكري

عدد من الأندية مثل الاتحاد وفاركو وسموحة : أحمد دياب

نادي زد : حسين أبو السعود

المقاولون العرب : أحمد هاشم

اتحاد الكرة : لم يقرر بعد (2 مرشحين).

صدمة أمير مرتضى في انتخابات رابطة الأندية

يواجه أمير مرتضى منصور ازمة حال خوضه ممثلا لنادي الزمالك في انتخابات رابطة الأندية المحترفة المقرر إجراؤها غدا الثلاثاء في مقر اتحاد الكرة.

ووقع امير مرتضى منصور فى ورطة حيث انه لا تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها فى المرشح على عضوية مجلس إدارة الرابطة.

امير مرتضى منصور لم يكن لاعب كرة قدم أو حكما معتزلا اضافة الي انه لم يكن مدربا في السابق .

كما أنه لم يسبق لأمير مرتضى منصور أن تولى منصب عضو مجلس إدارة بالاتحاد أو بأى هيئة كرة قدم أو نادى الزمالك نفسه.

وكان الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أعلن أن نادي الزمالك يدرس ترشيح أمير مرتضى منصور كممثل للنادي في انتخابات رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ترشيح أمير مرتضى سيكون على حساب خالد أحمد رفعت الممثل الحالي للنادي، ولكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن".

شروط الترشح لانتخابات رابطة الأندية المحترفة

وفقا للائحة رابطة الأندية المحترفة فإنه يتعين على اي مرشح اجراء تحاليل طبية كاملة.

ويخضع كافة المرشحين لانتخابات رابطة الأندية المحترفة وفقا للائحة الي تحاليل المنشطات والمخدرات.

كما يخضع كافة المرشحين لانتخابات رابطة الأندية المحترفة المقرر اجراؤها غدا الثلاثاء في مقر اتحاد الكرة الي فحص نفسي.