تحليل مخدرات وفحص نفسي.. شروط الترشح في انتخابات رابطة الأندية المحترفة

أغلق مجلس إدارة اتحاد الكرة أمس الأحد باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة للموسم الجديد 2023-2024، وتقرر إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة لرابطة الأندية المحترفة غدا الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة.

ويدفع اتحاد الكرة بممثلين عن المقعدين الخاص بالجبلاية فى عضوية رابطة الأندية المحترفة خلال الانتخابات المقرر اجراؤها غدا الثلاثاء.

ومن المقرر خوض كافة أعضاء رابطة الأندية المحترفة الحاليين الانتخابات المقرر اجراؤها غدا الثلاثاء في مقر اتحاد الكرة.

ودخل أمير مرتضى بقوة لخوض انتخابات رابطة الأندية المحترفة ممثلا عن نادي الزمالك بديلا عن خالد رفعت ممثل نادي الزمالك فى المجلس السابق للرابطة فيما يخوض عماد متعب الانتخابات ممثلا للنادي الأهلي.

وجاءت ترشيحات الأندية لخوض انتخابات رابطة الأندية المحترفة كالتالى :



الأهلي : عماد متعب

الزمالك : أمير مرتضى

المصري : شريف صالح

طلائع الجيش : خالد شكري

عدد من الأندية مثل الاتحاد وفاركو وسموحة : أحمد دياب

نادي زد : حسين أبو السعود

المقاولون العرب : أحمد هاشم

اتحاد الكرة : لم يقرر بعد (2 مرشحين).

وكان الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أعلن أن نادي الزمالك يدرس ترشيح أمير مرتضى منصور كممثل للنادي في انتخابات رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ترشيح أمير مرتضى سيكون على حساب خالد أحمد رفعت الممثل الحالي للنادي، ولكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن".

شروط الترشح لانتخابات رابطة الأندية المحترفة

وفقا للائحة رابطة الأندية المحترفة فإنه يتعين على اي مرشح اجراء تحاليل طبية كاملة.

ويخضع كافة المرشحين لانتخابات رابطة الأندية المحترفة وفقا للائحة الي تحاليل المنشطات والمخدرات.

كما يخضع كافة المرشحين لانتخابات رابطة الأندية المحترفة المقرر اجراؤها غدا الثلاثاء في مقر اتحاد الكرة إلي فحص نفسي.

فتح باب الترشح لاختيار مجلس لرابطة الأندية المحترفة

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة لرابطة الأندية المحترفة للموسم الجديد 2023-2024 على أن يتم غلق باب الترشح يوم 13 أغسطس الجاري لقبول الترشيحات.

و تقرر إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة لرابطة الأندية المحترفة يوم 15 أغسطس من الشهر الجاري بمقر اتحاد الكرة في الجزيرة .