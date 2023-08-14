كوبري جديد.. إعلامي يصدم جماهير الأهلي بشأن رحيل نجم الهجوم والانصمام للزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة تفاصيل قرب رحيل محمد شريف مهاجم الأهلي عن الفريق خلال فترة. الانتقالات الصيفية الحالية .

وأكد شبانة في تصريحات عبر أثير شعبي اف ام أن محمد شريف عقد جلسة أمس مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق عبر الفيديو كونفرانس حيث طالب بضمان حقه في المشاركه أساسيا من أجل الموافقه علي تجديد عقده مع الأهلي حيث أخبره كولر بصعوبة الأمر

واضاف أن كولر أبلغ الإدارة أن شريف يرغب في الرحيل عن الأهلي مشددا على أن عقد شريف باقي به موسم واحد فقط .

وأضاف أن هناك خياران بالنسبه للأهلي هما الموافقه علي رحيله للدوري السعودي مقابل ٢,٥ مليون دولار أو استمراره مع الأهلي مع حقه في الرحيل مجانا بدءا من يناير القادم .

وأوضح أن الأمر أصبح واضحا أن هناك “كوبري ” من أجل انضمام شريف لأحد الأندية المصرية الزمالك أو بيراميدز والاهلي لم يحسم قراره بالنسبة لشريف حتى الآن.