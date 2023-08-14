نجم الزمالك يعلن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

كشف الإعلامي طارق السيد نجم الزمالك السابق عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة بالنادي

وأكد طارق السيد في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن أمير مرتضي أصبح غير مسؤول عن الكرة في النادي حيث يتولي الأمر بالكامل احمد حسام ميدو نجم النادي والمنتخب السابق

واضاف طارق السيد أن أمير مرتضي يقترب من عضويه رابطه الأندية المحترفه حيث رشحه الزمالك لهذا المنصب كما رشح الأهلي عماد متعب كممثل للنادي في الرابطه

وتابع طارق السيد أن أمير مرتضي سيكون له منصب جديد خارج الزمالك خلال الفترة المقبله