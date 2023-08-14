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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يعرض 25 مليون جنيه لخطف صفقة مدوية من الزمالك.. تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي طارق السيد نجم الزمالك والمنتخب السابق عن تطورات صفقة الفريق الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

وأكد طارق السيد في تصريحات عبر فيديو بثه بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” أن الزمالك يسعي لضم باهر المحمدي نجم الاسماعيلي مشددا أن اللاعب لديه رغبه في الانضمام للزمالك 

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وأضاف طارق السيد أن المصري البورسعيدي عرض ٥ مليون جنيه للاعب مقابل عقده بالاضافه لدفع الشرط الجزائي لـ الاسماعيلي والذي يقدر بـ ٢٠ مليون جنيه 

 

وأضاف طارق السيد الزمالك يجب أن يدرس الأمر جيدا وان لا يدفع الا المقابل المادي الملائم حيث أن يحيي الكومي رئيس النادي الاسماعيلي سبق و صرح أنه سيوافق علي بيع المحمدي مقابل ١٠٠ مليون جنيه وهو رقم مبالغ به للغايه 

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