الأهلي ينتظر رد القندوسي علي عروض الإعارة ويحاول إنهاء ازمة بواليا

طالبت إدارة الأهلي من الجزائري حمد القندوسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإختيار ما بين العروض التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة للخروج علي سبيل الإعارة لمدة موسم بناء علي وجهة نظر السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وتلقي الأهلي 5 عروض لإستعارة القندوسي من العربي الكويتي وشباب بلوزداد وإتحاد العاصمة والجونة وزد، وأسقرت إدارة الاهلي علي خروج القندوسي للإعارة في ظل أن لائحة إتحاد الكرة لا تجيز لأي فريق سوي ضم خمس لاعبين فقط لصفوفه محترفين بينما يملك الفريق الأحمر كل من بيرسي تاو وعلي معلول واليو ديانج ورضا سليم وأحمد القندوسي وبالتالي يحتاج لخروج الأخير في ظل المفاوضات المتقدمه للتعاقد مع مهاجم جديد.