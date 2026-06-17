الأطفال بين المدرسة وسوق العمل.. من يسرق أحلام الصغار؟

في الوقت الذي تواصل فيه الدولة المصرية جهودها لتطوير منظومة التعليم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، لا تزال ظاهرة عمل الأطفال تمثل أحد أبرز التحديات الاجتماعية التي تواجه المجتمع.

فبينما ينطلق ملايين التلاميذ يوميًا إلى مدارسهم حاملين الكتب والدفاتر، يتجه آلاف الأطفال إلى الورش والمصانع والأسواق وأماكن العمل المختلفة، حيث يتحملون مسؤوليات تفوق أعمارهم وقدراتهم الجسدية والنفسية.

وتبقى عمالة الأطفال قضية معقدة تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ لا يمكن النظر إليها باعتبارها مجرد مخالفة قانونية أو ظاهرة فردية، بل هي انعكاس مباشر لظروف أسرية ومعيشية تدفع بعض العائلات إلى الاعتماد على أبنائها كمصدر إضافي للدخل، في وقت يفترض أن يكون الطفل فيه داخل الفصل الدراسي يتعلم ويبني مستقبله.

بين الحاجة الاقتصادية وحق الطفولة

تمثل الضغوط الاقتصادية المحرك الرئيسي وراء انتشار الظاهرة، خاصة في بعض المناطق التي تعاني من محدودية الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة. ففي كثير من الأحيان تجد الأسرة نفسها أمام معادلة صعبة، تجعلها تنظر إلى عمل الطفل باعتباره وسيلة لتوفير احتياجات أساسية أو تخفيف الأعباء المالية.

وعلى مدار عقود طويلة، ترسخت لدى بعض الأسر قناعة بأن تعلم الحرفة في سن مبكرة يضمن مستقبلًا أفضل من الاستمرار في التعليم، خصوصًا في ظل قصص نجاح لأشخاص بدأوا حياتهم المهنية داخل ورش صغيرة قبل أن يصبحوا أصحاب أعمال ومشروعات.

غير أن الواقع الحالي يشهد تغيرات كبيرة في طبيعة سوق العمل، حيث أصبحت المعرفة والمهارات التقنية والتخصصات الحديثة عوامل أساسية للحصول على فرص عمل مستقرة ومجزية. ولذلك يؤكد خبراء التربية أن المقارنة بين المدرسة والورشة لم تعد عادلة، لأن التعليم اليوم لا يقتصر على تحصيل المعلومات فقط، بل يساهم في تنمية التفكير النقدي والمهارات الاجتماعية والقدرة على التعامل مع التكنولوجيا والتغيرات المتسارعة.

وتشير الدراسات التربوية إلى أن الأطفال الذين يتركون الدراسة مبكرًا غالبًا ما يواجهون فرصًا أقل في الترقي المهني، كما يصبحون أكثر عرضة للبطالة أو العمل في وظائف منخفضة الدخل مقارنة بأقرانهم الذين استكملوا مراحل التعليم المختلفة.

آثار تتجاوز حدود الطفل

لا تتوقف تداعيات عمل الأطفال عند حرمان الطفل من التعليم فقط، بل تمتد إلى تأثيرات صحية ونفسية واجتماعية قد تلازمه لسنوات طويلة. فالعمل لساعات طويلة في بيئات غير مناسبة قد يعرض الطفل لمخاطر بدنية وإصابات مهنية تؤثر على نموه الطبيعي.

كما أن الانخراط المبكر في سوق العمل يحرم الطفل من ممارسة الأنشطة التعليمية والترفيهية التي تعد جزءًا أساسيًا من تكوين شخصيته، وهو ما قد ينعكس على ثقته بنفسه وقدرته على الاندماج الاجتماعي مستقبلًا.

ومن منظور أوسع، فإن المجتمع نفسه يتحمل تكلفة هذه الظاهرة. فكل طفل يغادر مقاعد الدراسة مبكرًا قد يمثل طبيبًا أو مهندسًا أو معلمًا أو باحثًا كان يمكن أن يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. لذلك تنظر الدول المتقدمة إلى التعليم باعتباره استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري، وليس مجرد خدمة تقدمها المؤسسات التعليمية.

جهود الدولة لمواجهة الظاهرة

خلال السنوات الأخيرة، كثفت الدولة المصرية جهودها لمواجهة عمالة الأطفال من خلال مجموعة من البرامج والسياسات التي تستهدف حماية الطفولة ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وتشمل هذه الجهود التوسع في برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية، إلى جانب حملات التوعية التي تنفذها الجهات المعنية بحقوق الطفل.

كما يواصل المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الشريكة تنفيذ مبادرات تستهدف رصد حالات عمالة الأطفال والتدخل لحماية الأطفال المعرضين للخطر، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعليم باعتباره حقًا أساسيًا لا يجوز التنازل عنه.

وتسعى الدولة كذلك إلى تطوير البيئة التعليمية وتحسين جودة المدارس وتوسيع فرص التعليم في مختلف المحافظات، بهدف الحد من التسرب الدراسي الذي يمثل أحد أبرز المداخل المؤدية إلى سوق العمل المبكر.

التعليم الفني.. جسر نحو سوق العمل

في المقابل، يرى خبراء أن الحل لا يقتصر على منع الأطفال من العمل فقط، بل يتطلب توفير مسارات تعليمية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الحديثة. وهنا يبرز دور التعليم الفني والتكنولوجي الذي شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.

فالتعليم الفني الحديث يختلف جذريًا عن العمل العشوائي داخل الورش، إذ يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي وفق مناهج منظمة ومعايير واضحة تؤهل الطلاب لاكتساب مهارات حقيقية يحتاجها سوق العمل.

وقد نجح العديد من خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس الفنية المتطورة في استكمال دراستهم الجامعية أو الالتحاق بوظائف متميزة داخل مصر وخارجها، ما يؤكد أن التعليم والتأهيل المهني يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب دون التضحية بحق الطفل في التعلم.

مسؤولية مجتمعية مشتركة

من جانبها، قالت الخبيرة التربوية إيمان عبدالله، أن عمل الأطفال لا يؤثر فقط على التحصيل الدراسي، بل ينعكس أيضًا على التكوين النفسي والاجتماعي للطفل، موضحة أن الطفل الذي يتحمل أعباء العمل في سن مبكرة يفقد كثيرًا من الخبرات والمهارات التي يكتسبها أقرانه داخل المدرسة، سواء من خلال التفاعل مع المعلمين أو المشاركة في الأنشطة التعليمية المختلفة.

وأضافت في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن التسرب من التعليم بسبب العمل المبكر يخلق فجوة معرفية يصعب تعويضها مع مرور الوقت، مشيرة إلى أن المدرسة لا تقدم المعرفة الأكاديمية فحسب، بل تسهم في بناء الشخصية وتعزيز قيم الانتماء والانضباط والعمل الجماعي، وهي عناصر ضرورية لإعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وترى أن مواجهة الظاهرة تتطلب تعزيز الوعي الأسري بأهمية التعليم، إلى جانب توفير مزيد من الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن الاستثمار في تعليم الطفل يحقق عائدًا أكبر بكثير من أي دخل محدود قد يوفره العمل في سنواته الأولى، لأن التعليم يظل الطريق الأكثر استدامة لتحسين مستوى المعيشة وبناء مستقبل أكثر استقرارًا.

تبدأ المواجهة من دعم الأسر اقتصاديًا، مرورًا بنشر الوعي بمخاطر التسرب من التعليم، وصولًا إلى توفير بيئة تعليمية جاذبة تشجع الأطفال على الاستمرار في الدراسة. كما يتطلب الأمر تعزيز الرقابة على أماكن العمل لضمان عدم استغلال الأطفال أو الزج بهم في أعمال تهدد سلامتهم وصحتهم.

وفي النهاية، تبقى معركة مكافحة عمل الأطفال جزءًا من معركة أكبر لبناء الإنسان المصري. فبين ضجيج الورش وصمت الفصول الدراسية تقف أحلام آلاف الأطفال معلقة بين واقع اقتصادي صعب ومستقبل ينتظر فرصة حقيقية للنمو والتعلم. وبين هذين الطريقين، يظل التعليم هو الخيار الأكثر قدرة على صناعة مستقبل أفضل للطفل والمجتمع معًا، لأنه الاستثمار الذي لا تنفد عوائده مهما تغيرت الظروف والتحديات.