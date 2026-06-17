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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

برعاية وزير الأوقاف.. انطلاق فعاليات لقاء الطفل من مسجد الأمين بحلوان

برعاية وزير الأوقاف.. انطلاق فعاليات لقاء الطفل ضمن برنامج "صيفنا بهجة" من مسجد الأمين بحلوان
برعاية وزير الأوقاف.. انطلاق فعاليات لقاء الطفل ضمن برنامج "صيفنا بهجة" من مسجد الأمين بحلوان
إيمان طلعت

نظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أولى فعاليات لقاء الطفل ضمن برنامج صيفنا بهجة بالمساجد، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبإشراف الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

فعاليات لقاء الطفل ضمن برنامج صيفنا بهجة

أقيمت الفعالية بمسجد الأمين بمنطقة المعصرة بحلوان، حيث افتتح اللقاء بكلمة قدمها الشيخ محمود طه عطية، إمام مسجد الأمين، والشيخ سيد الطيب، إمام مسجد الميدان، أكدا فيها على أهمية دور المسجد في بناء وعي النشء واستثمار أوقات فراغهم خلال الإجازة الصيفية بما ينفعهم.

وشهدت الفعالية تنوعًا كبيرًا في الفقرات التعليمية والترفيهية، حيث قدمت الدكتورة هدى حميد، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس، مسئول ملف الطفل بوزارة الأوقاف، فقرة تفاعلية مع الأطفال، تلتها محاضرة تفاعلية للفنانة نيرفانا حسيب، والتي تناولت ذكرى العام الهجري الجديد، كما قدمت الفنانة رحمة محجوب، عرضًا تربويًّا بالعرائس وسط تفاعل من الحضور.

وتخلل اللقاء فقرات متنوعة للأطفال تضمنت الاستماع إلى مواهب الأطفال في تلاوة القرآن الكريم وإلقاء القصائد الشعرية؛ مما أتاح الفرصة لإبراز مواهبهم وقدراتهم وخلقت حالة من التفاعل الإيجابي خلال اللقاء.

واختتمت الفعالية بتكريم الأطفال المشاركين وتوزيع جوائز، وسط أجواء من البهجة والسرور.

الأوقاف وزير الأوقاف برنامج صيفنا بهجة بالمساجد فعاليات لقاء الطفل ضمن برنامج صيفنا بهجة

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