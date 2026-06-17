كشفت تفاصيل صادمة عن سقوط الطفلة.. خالة «تيا»: المدرسة أخطرتنا بعد ساعتين والمستشفى تواصلت أولًا

أثارت واقعة وفاة الطفلة تيا أحمد فؤاد، عقب سقوطها من الطابق الرابع بإحدى المدارس الخاصة، حالة من الحزن والغضب بين أولياء الأمور، خاصة بعد التصريحات التي أدلت بها أسرة الطفلة بشأن ملابسات الحادث وطريقة تعامل المدرسة معه.

وقالت رانيا أبو الفضل، خالة الطفلة، إن إدارة المدرسة لم تُبلغ الأسرة فور وقوع الحادث، مؤكدة أن والدي الطفلة لم يتلقيا أي اتصال في اللحظات الأولى التي أعقبت الواقعة، رغم خطورتها.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، أن الأسرة علمت بما حدث بعد فترة من وقوع الحادث، مشيرة إلى أن المدرسة تأخرت في التواصل مع ذوي الطفلة لمدة تقارب ساعتين كاملتين.

وأضافت أن الطفلة كانت في حالة حرجة للغاية عقب سقوطها، قائلة: "تيا كانت غارقة في دمائها، ومع ذلك لم يتم إبلاغ الأسرة بشكل فوري"، وهو ما أثار تساؤلات عديدة لدى أفراد العائلة حول الإجراءات التي اتبعتها المدرسة بعد الحادث.

وأكدت خالة الطفلة أن الجهة الأولى التي أبلغت الأسرة بالواقعة لم تكن المدرسة، وإنما المستشفى التي نُقلت إليها الطفلة عقب سقوطها، مشيرة إلى أن إدارة المدرسة لم تبادر بالتواصل مع الأسرة بالسرعة المطلوبة في مثل هذه الحالات الطارئة.

وتابعت أن الأسرة ما زالت تبحث عن إجابات واضحة بشأن تفاصيل ما حدث داخل المدرسة في الدقائق التي سبقت الحادث، مطالبة بكشف جميع الملابسات وإجراء تحقيق شامل يحدد المسؤوليات ويضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع.

حالة من الصدمة سيطرت على أفراد الأسرة

وأشارت إلى أن حالة من الصدمة سيطرت على أفراد الأسرة عقب تلقي خبر الحادث، خاصة أن الطفلة كانت قد توجهت إلى مدرستها بشكل طبيعي، قبل أن تتحول ساعات الدراسة إلى مأساة انتهت بوفاتها.