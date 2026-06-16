محافظة القاهرة تنفي وجود محتجزين أو أطفال مفقودين في حريق عزبة خيرالله

نفت محافظة القاهرة ما تردد على بعض المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى حول وجود محتجزين داخل المنازل، أو أطفال مفقودين بالحريق الذي نشب بمخزن خشب بمنطقة مغالق الخشب بعزبة خيرالله بحي مصر القديمة، وامتد لبعض العقارات المجاورة له.

محافظة القاهرة

وتهيب محافظة القاهرة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

يذكر أن د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة وكافة الأجهزة المعنية يتواجدون بموقع الحريق للإشراف على عمليات التبريد، بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.