الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين حول حالة الطقس في أغسطس

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة وحقيقة عودة الأجواء شديدة الحرارة على غرار شهر يوليو الماضي.



وتابعت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، المواطنين بأن الأجواء شديدة الحرارة التي شهدتها البلاد على مدار أسبوعين متواصلين الشهر الماضي لن تتكرر أغسطس الجاري.



وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بُعد، إلى أن للأسبوع الثاني على التوالي من أغسطس نشهد تحسن في الأحوال الجوية، كما تسجل درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي في هذا الوقت من العام.



وأكدت أن هناك تحسن في الأحوال الأجوية سواء أثناء فترات النهار أو فترات الليل التي تشهد مزيدا من نشاط الرياح الذي يعمل على تلطيف الأجواء، مضيفة أن تحسن الأحوال الجوية يستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل مع غياب الموجات الحارة الطويلة.

