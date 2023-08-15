عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين حول حالة الطقس في أغسطس

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة وحقيقة عودة الأجواء شديدة الحرارة على غرار شهر يوليو الماضي.

txt

الأرصاد تبشر: تحسن فى الأحوال الجوية.. وتلك العظمى على القاهرة الكبرى

txt

لن تتكرر.. خبر سار من الأرصاد للمواطنين


وتابعت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، المواطنين بأن الأجواء شديدة الحرارة التي شهدتها البلاد على مدار أسبوعين متواصلين الشهر الماضي لن تتكرر أغسطس الجاري.


وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بُعد، إلى أن للأسبوع الثاني على التوالي من أغسطس نشهد تحسن في الأحوال الجوية، كما تسجل درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي في هذا الوقت من العام.


وأكدت أن هناك تحسن في الأحوال الأجوية سواء أثناء فترات النهار أو فترات الليل التي تشهد مزيدا من نشاط الرياح الذي يعمل على تلطيف الأجواء، مضيفة أن تحسن الأحوال الجوية يستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل مع غياب الموجات الحارة الطويلة.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية إيمان شاكر صباح البلد قناة صدي البلد صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

مفيش كاميرات بعنابر النزيلات وإغلاق 43 سجنا قريبا|بيان مهم للقومي لحقوق الإنسان

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

منعا للنصب .. تعرف على قائمة المعاهد المعتمدة رسمياً في مصر

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم لمكافحة انتشار الامراض النفسية بين طلاب المدارس

موافقة مشروطة.. انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة حقيقة أم حيلة كولومبية؟

ترشيحاتنا

تمارس السحر والشعوزة .. القبض على أدمن صفحات مشبوهة على فيسبوك

أحمد العوضي ينقذ 4 أشخاص من الغرق بالساحل الشمالي.. فيديو

رسميا.. زد يضم نجما جديدا من الأهلي لمدة 3 سنوات.. من هو؟

وزير التعليم: اعتداءات الطلاب على المعلمين لازم تختفي من مدارسنا

100مليار جنيه عوائد.. برلماني يطالب بسرعة إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء

الحدود الدنيا للكليات.. الجامعة البريطانية تفتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعلاج الأملاح في الجسم .. أحرص على أتباع هذه النصائح

بعد أسابيع من احتراقها.. حادث مأساوي في أكبر مدينة ترفيهية في ألمانيا

فيديو مروع.. ثور يعتدي على مصارعه بوحشية في إسبانيا

كرة نار صعدت للسماء.. هل حرائق غابات هاواي القاتلة مُفتعلة ؟

فيديو

لعنة المال في عين شمس أشعل النار في شقيقته وأولادها و 11 آخرين

تفاصيل رحلة شفاء بيلا حديد من مرض مُزمن.. معلومات صادمة عنه|فيديو جراف

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ