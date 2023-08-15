عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تبشر: تحسن فى الأحوال الجوية.. وتلك العظمى على القاهرة الكبرى

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد مستمرة فى التحسن بالأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الاجواء صيفية معتدلة فترات النهار والليل، ومازلنا نتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، إلى جانب إمتداد لمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب جزءا من أشعة الشمس.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن اليوم العظمي على القاهرة الكبري من المتوقع أن تصل إلى 33 درجة مئوية فى الظل، والمحسوسة تصل إلى 35 درجة، وبالتالي الطقس نهارا حار رطب على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل تنخفض درجات الحرارة، ونشعر بها أكثر خلال ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر، لافتة إلى أن الأجواء معتدلة تماما معظم أنخاء الجمهورية، خاصة مع وجود نشاط للرياح فى معظم محافظات الجمهورية.

الأرصاد الجوية الاحوال الجوية الأرصاد الكتل الهوائية درجات الحرارة محافظات الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحلة من الإسماعيلية إلى القاهرة.. اعترافات المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

خلص بنسبة 99%.. سيف زاهر يكشف مهاجم الأهلي الجديد بعد رحيل شريف

حسين الشحات يوجه رسالة غامضة بعد تطورات أزمته مع الشيبي

نقطة برتقالية.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف آيفون 

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة

الفرط بـ7 جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أزمة السجائر واختفاء بعض الأنواع

أفضل سعر لشراء الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

أشعل النيران في شقيقته وأولادها.. تفاصيل جريمة منتصف الليل بعين شمس

ترشيحاتنا

إسهامات الفلاحين في الاقتصاد المصري على طاولة القومي لحقوق الإنسان| صور

ميدالية بطولة أفريقيا وفلوس| ماذا قال وكيل محمد صلاح في التحقيقات

الدولار يسجل 30.84 جنيه| تعرف على أسعار باقي العملات

بوتين يبعث رسالة إلى زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية.. وكيم يرد

بعد القبض عليهم.. الحبس مع الشغل عقوبة المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح في القاهرة

أفضل آيفون.. أسعار Iphone 14 Pro Max فى السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 8 ملايين جنيه.. حقيبة هيفاء وهبي تثير ضجة على السوشيال ميديا

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة

ماذا يحدث عند علاج البواسير في المستشفى

بسبب سيلفي على محطة القطار.. نهاية مأساوية لرجل وامرأة في شيكاجو

فيديو

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ