الأرصاد تبشر: تحسن فى الأحوال الجوية.. وتلك العظمى على القاهرة الكبرى

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد مستمرة فى التحسن بالأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الاجواء صيفية معتدلة فترات النهار والليل، ومازلنا نتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، إلى جانب إمتداد لمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب جزءا من أشعة الشمس.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن اليوم العظمي على القاهرة الكبري من المتوقع أن تصل إلى 33 درجة مئوية فى الظل، والمحسوسة تصل إلى 35 درجة، وبالتالي الطقس نهارا حار رطب على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل تنخفض درجات الحرارة، ونشعر بها أكثر خلال ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر، لافتة إلى أن الأجواء معتدلة تماما معظم أنخاء الجمهورية، خاصة مع وجود نشاط للرياح فى معظم محافظات الجمهورية.