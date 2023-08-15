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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نقيب التمريض: 360 مدرسة تمريض بنظام الـ 5 سنوات تابعة لوزارة الصحة

الدكتورة كوثر محمود
الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إنه قبل عام 2006 و2007، كان نظام تعليم التمريض فى مصر ثلاث سنوات فقط بعد الإعدادية، وبعد هذا النظام تم تطبيق نظام الخمس سنوات عام 2007.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه فى الرؤية المستقبلية سيكون التمريض كله بعد الثانوية العامة، موضحة أن أفضل مستوي تعليم على مستوي العالم هي كليات التمريض، ومن أجل تقليل الفجوة بين إخصائين التمريض وهم خريجي الكليات والدبلومات، تم فتح البكالريوس التقني، مما قلل الفجوة التعليمية.

وتابعت أن هناك 360 مدرسة تمريض تابعة لوزارة الصحة، لافتة إلى أن هناك 25 كلية تمريض على مستوي مصر، و2 أهلية و5 خاصة، و360 معهد أو مدرسة تمريض تابعين لوزارة الصحة.

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