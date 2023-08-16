إصابة عنصر إجرامي وضبط 2 آخرين في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (3 من العناصر الإجرامية شديدي الخطورة والمتهمين في واقعة إطلاق النيران على أحد الأشخاص بالدقهلية) بمكان اختبائهم بإحدى قطع الأراضي الزراعية بدائرة مركز شرطة السنبلاوين.

وحال وصول القوات بادر أحد المتهمين " سبق إتهامه فى 9 قضايا أبرزهم ("سرقة بالإكراه – مخدرات – سلاح") بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات .

وأسفر عن إصابته وتم نقله إلى إحدى المستشفيات.. وكذا ضبط الإثنين الآخرين وبحوزتهما (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام - 2 دراجة نارية "بدون لوحات" – مبلغ مالى) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.