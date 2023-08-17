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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|مشروبات لإنقاص الوزن بدون ريجيم أو رياضة.. سعر إطلالة إليسا يثير جدلا على السوشيال ميديا

إليسا
إليسا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

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لن تصدق.. تناول أدوية الارتجاع بشكل دائم يصيبك بمرض خطير

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لن تصدق .. ماذا يحدث للجسم عند تناول اللانشون لمدة عام؟

خبير تغذية يحذر: أطعمة تسبب السرطان توقف عن تناولها فورا

حذر خبير التغذية عبد الرحمن شمس من أطعمة تسبب السرطان، يجب الإبتعاد عن تناولها تماما،وهي تتمثل فيما يلي :

سعر إطلالة إليسا يثير جدلا على السوشيال ميديا

حرصت النجمة اللبنانية إليسا على نشر الملصق الدعائي لأحدث أغانيها "العُقد" المقرر إصدارها قريبا

مشروبات سحرية لإنقاص الوزن بدون ريجيم أو رياضة

يسعي الكثيرون الي فقدان الوزن خاصة عندما يتعلق الأمر بالصحة واللياقة البدنية، ومع ذلك ، يعاني الكثير من الناس من ذلك ، لأنها تتطلب مزيجًا من التمارين واتباع نظام غذائي صحي، ويسعى البعض إلى إنقاص الوزن عن طريق اتباع إحدى الحميات الغذائية او ممارسة التمرينات الرياضية، ويواجه البعض مشكلة بطء في نتائج جهود إنقاص الوزن...وبحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا"  يوصي الخبراء بتناول أي من المشروبات التالية لتحقيق النتائج المرجوة في أسرع وقت:

السرطان إليسا الوزن ريجيم نظام غذائى صحى

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