سعر إطلالة إليسا يثير جدلا على السوشيال ميديا

حرصت النجمة اللبنانية إليسا على نشر الملصق الدعائي لأحدث أغانيها "العُقد" المقرر إصدارها قريبا.

سعر إطلالة إليسا

ظهرت إليسا مرتدية جامبسوت أبيض بتصميم درابيهات أنيق، من العلامة التجارية Barrage Paris لبلال براج، وصل سعره إلى 2650 دولارا، أي ما يعادل 82 ألف جنيه مصري.

إليسا

جامبسوت إليسا

أعلنت إليسا سابقا موعد طرح ألبومها الغنائي القادم، الذي حددت لإصداره شهر أكتوبر المقبل.

وكشفت إليسا عن أنها تتعاون في أغنية "العقد" مع الملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي جلال حمداوي، والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر.

و صرحت إليسا من خلال لقائها مع برنامج "التاسعة" الذي يعرض عبر القناة الأولى من تقديم هدير أبو زيد: “في أغنيات سينجل سأطرحها في الصيف قبل الألبوم”.

وقالت: "الألبوم قررت أن أطرحه في أكتوبر، وأغنية "بتمايل على الـBeat" ضمن الألبوم الذي يضم 12 أغنية".