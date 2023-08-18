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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أعلام الشعر الروسي.. كتاب يكشف تاريخ الأدب العالمي وأهميته

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة السورية العامة للكتاب، ضمن "المشروع الوطني للترجمة" وسلسلة "الكتاب الإلكتروني" كتاب (أعلام الشعر الروسي)، تأليف: مجموعة من الشعراء. ترجمة: د. نزار محمود كنعان.

قصائد منتقاة من دوحة عمالقة الشعراء الروس في القرن التاسع عشر مثل فاسيلي جوكوفسكي، ألكساندر بوشكين، ميخائيل ليرمونتوف، نيكولاي نيكراسوف.
يتطرق هذا الكتاب إلى تاريخ الأدب الروسي العالمي وأهميته، ثم يستعرض الجزئين الأول (الذهبي) والثاني (الفضي) ومضات مشرقة من الشعر الروسي، متحدثاً فيهما عن المدارس الشعرية كالرمزية، والمستقبلية، والصورية، ثم يسهبون في قريحتهم الشعرية ليمجدوا الحرب الوطنية العظمى.

كتاب (أعلام الشعر الروسي)، تأليف: مجموعة من الشعراء. ترجمة: د. نزار محمود كنعان. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

الهيئة السورية العامة للكتاب المشروع الوطني للترجمة الكتاب الإلكتروني أعلام الشعر الروسي نزار محمود كنعان

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