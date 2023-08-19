عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التدخل العسكري في النيجر.. تهديد جديد من بوركينا فاسو لمجموعة «إيكواس»

النيجر
النيجر

أصدرت بوركينا فاسو، اليوم السبت، تهديدا جديدا ضد مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" بعد إعلان الأخيرة اتخاذ قرار التدخل العسكري في النيجر.

وكانت بوركينا فاسو أعلنت نهاية شهر يوليو الماضي أنه إذا تدخلت "إيكواس" عسكريا في النيجر، فسيعتبر ذلك بمثابة شن حرب على واجادوجو، وهو نفس الموقف الذي اتخذته مالي.

وهدد قاسوم كوليبالي وزير الدفاع في بوركينا فاسو، بالانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في حالة التدخل العسكري في النيجر، بحسب تصريحاته لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتصاعد التوتر في النيجر، منذ احتجاز الرئيس محمد بازوم في قصره بالعاصمة نيامي من قبل الجنرال عبد الرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي، الذي أعلن نفسه فيما بعد رئيسا للمجلس الانتقالي في البلد الواقع بغرب أفريقيا. 

وأضاف "كوليبالي": “نحن ننتظر العدوان وسندعم النيجر، ونحن مستعدون أيضا للانسحاب من ”إيكواس".

واجتمع قادة أركان دول مجموعة "إيكواس" في أكرا عاصمة غانا، يومي 17 و 18 أغسطس الجاري، وأعلنوا تحديد موعد التدخل العسكري في النيجر، دون الإفصاح عنه.

التدخل العسكري في النيجر التدخل العسكري النيجر ايكواس بوركينا فاسو مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية قاسوم كوليبالي وزير الدفاع في بوركينا فاسو الرئيس محمد بازوم بازوم عبد الرحمن تشياني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

الوزراء يكشف عن حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في العام الجديد

قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن أحمد دومة

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحمد الشوكى

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

تورط رجلي أعمال وأجنبية في أكبر قضية تهريب آثار للخارج ..عقوبة رادعة

موضوعات متعلقة

إيكواس تعلن اتخاذ قرار بشأن التدخل عسكريا في النيجر

التدخل العسكري في النيجر.. الجيش الأمريكي يستعد لأسوأ سيناريو

ترشيحاتنا

إعلان نتائج البرنامج الوقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات.. غداً

الجديد في علاج الأورام.. موضوع مؤتمر طب بنين الأزهر الدولي في 31 أغسطس

وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

متابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023بسيناء

تطور خطير| مهلة 24 ساعة لحسم مصير زيزو.. وبند مثير يهدد الزمالك

بالقانون.. صاحب العمل ملزم بدفع أجر الموظف لمدة عام دون أن يعمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة الدجاج بمذاق لا يقام

بشرى للمواطنين.. انخفاض أسعار 7 سلع أساسية .. ماهي؟

نيرمين الفقي تستعرض جمالها على البحر بهذه الإطلالة| شاهد

يتسبب في 4 أمراض خطيرة.. علامات نقص فيتامين د عند الرجال 

فيديو

بعد التخزين الرابع لسد النهضة.. شراقي: السد العالي حصن أمان لمصر

قبلات وأحضان.. معجبات تقتحمن حفل وائل كفورى فى فرنسا.. فيديو

يتدرب على الاستعراضات.. شاهد البروفات الأخيرة لحفل محمد رمضان فى السعودية

شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات.. مطرب مهرجانات تنبأ بوفـ ـاته في نفس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ