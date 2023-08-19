التدخل العسكري في النيجر.. تهديد جديد من بوركينا فاسو لمجموعة «إيكواس»

أصدرت بوركينا فاسو، اليوم السبت، تهديدا جديدا ضد مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" بعد إعلان الأخيرة اتخاذ قرار التدخل العسكري في النيجر.

وكانت بوركينا فاسو أعلنت نهاية شهر يوليو الماضي أنه إذا تدخلت "إيكواس" عسكريا في النيجر، فسيعتبر ذلك بمثابة شن حرب على واجادوجو، وهو نفس الموقف الذي اتخذته مالي.

وهدد قاسوم كوليبالي وزير الدفاع في بوركينا فاسو، بالانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في حالة التدخل العسكري في النيجر، بحسب تصريحاته لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتصاعد التوتر في النيجر، منذ احتجاز الرئيس محمد بازوم في قصره بالعاصمة نيامي من قبل الجنرال عبد الرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي، الذي أعلن نفسه فيما بعد رئيسا للمجلس الانتقالي في البلد الواقع بغرب أفريقيا.

وأضاف "كوليبالي": “نحن ننتظر العدوان وسندعم النيجر، ونحن مستعدون أيضا للانسحاب من ”إيكواس".

واجتمع قادة أركان دول مجموعة "إيكواس" في أكرا عاصمة غانا، يومي 17 و 18 أغسطس الجاري، وأعلنوا تحديد موعد التدخل العسكري في النيجر، دون الإفصاح عنه.