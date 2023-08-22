أدوية وفيتامينات تسبب الإسهال المزمن .. اكتشفها

يمكن أن تسبب العديد من الأدوية الإسهال المزمن كعرض جانبي ويعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل الأخرى ، بما في ذلك الجرعة والنظام الغذائي وغيرها من الشروط.
وفقا لماجاء فى موقع نعرض لكم بعض الأدوية التي يمكن أن تسبب الإسهال المزمن تشمل:
مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية) ، مثل الأسبرين والأيبوبروفين.
مثبطات مضخة البروتون (PPIs).
المضادات الحيوية ، مثل أموكسيسيلين وسيفاليكسين.
بعض المكملات العشبية ومكونات الشاي ، مثل السنا.
جرعات عالية من مكملات معينة من الفيتامينات والمعادن ، مثل فيتامين سي والمغنيسيوم.
مضادات الحموضة التي تحتوي على المغنيسيوم من الأدوية التى تسبب الإسهال المزمن.
مضادات الاكتئاب (مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية) مثل فلوكستين (بروزاك®) وسيرترالين (زولوفت®).
حاصرات بيتا .
ميتفورمين من الأدوية المسببة لالإسهال المزمن .
العلاج الكيميائي .
المسهلات ، عند الإفراط في استخدام هذه الأدوية كما هو الحال عند علاج الشره المرضي العصبي .