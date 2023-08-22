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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أدوية وفيتامينات تسبب الإسهال المزمن .. اكتشفها

الاسهال
الاسهال

يمكن أن تسبب العديد من الأدوية الإسهال المزمن كعرض جانبي ويعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل الأخرى ، بما في ذلك الجرعة والنظام الغذائي وغيرها من الشروط. 

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وفقا لماجاء فى موقع نعرض لكم بعض الأدوية التي يمكن أن تسبب الإسهال المزمن تشمل:

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية) ، مثل الأسبرين والأيبوبروفين.
مثبطات مضخة البروتون (PPIs).
المضادات الحيوية ، مثل أموكسيسيلين وسيفاليكسين.
بعض المكملات العشبية ومكونات الشاي ، مثل السنا.
جرعات عالية من مكملات معينة من الفيتامينات والمعادن ، مثل فيتامين سي والمغنيسيوم.

فيتامين سى
فيتامين سى


مضادات الحموضة التي تحتوي على المغنيسيوم من الأدوية التى تسبب الإسهال المزمن.
مضادات الاكتئاب (مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية) مثل فلوكستين (بروزاك®) وسيرترالين (زولوفت®).
حاصرات بيتا .
ميتفورمين من الأدوية المسببة لالإسهال المزمن .
العلاج الكيميائي .
المسهلات ، عند الإفراط في استخدام هذه الأدوية  كما هو الحال عند علاج الشره المرضي العصبي .
 

الأدوية الإسهال المزمن السيروتونين الفيتامينات والمعادن المضادات الحيوية المكملات العشبية فيتامين سي مضادات الاكتئاب مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مضادات الحموضة الإيبوبروفين

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