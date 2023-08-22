أدوية وفيتامينات تسبب الإسهال المزمن .. اكتشفها

يمكن أن تسبب العديد من الأدوية الإسهال المزمن كعرض جانبي ويعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل الأخرى ، بما في ذلك الجرعة والنظام الغذائي وغيرها من الشروط.

وفقا لماجاء فى موقع نعرض لكم بعض الأدوية التي يمكن أن تسبب الإسهال المزمن تشمل:

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية) ، مثل الأسبرين والأيبوبروفين.

مثبطات مضخة البروتون (PPIs).

المضادات الحيوية ، مثل أموكسيسيلين وسيفاليكسين.

بعض المكملات العشبية ومكونات الشاي ، مثل السنا.

جرعات عالية من مكملات معينة من الفيتامينات والمعادن ، مثل فيتامين سي والمغنيسيوم.

فيتامين سى



مضادات الحموضة التي تحتوي على المغنيسيوم من الأدوية التى تسبب الإسهال المزمن.

مضادات الاكتئاب (مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية) مثل فلوكستين (بروزاك®) وسيرترالين (زولوفت®).

حاصرات بيتا .

ميتفورمين من الأدوية المسببة لالإسهال المزمن .

العلاج الكيميائي .

المسهلات ، عند الإفراط في استخدام هذه الأدوية كما هو الحال عند علاج الشره المرضي العصبي .

