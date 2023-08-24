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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

تصرف غير أخلاقي.. ماذا فعل كريستيانو رونالدو بعد مباراة النصر وشباب الأهلي؟

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أثار كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي، الجدل، في مباراة فريقه الأخيرة، والتي كانت أمام شباب الأهلي الإماراتي ضمن تصفيات دوري أبطال آسيا.

يذكر أن مباراة النصر وشباب الأهلي، انتهت بفوز الفريق السعودي بنتيجة 4-2 في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ليتأهل العالمي نحو دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

المباراة كانت مشتعلة حتى الدقائق الأخيرة، حيث قلب فريق النصر، تأخره بنتيجة 1-2 أمام شباب الأهلي، إلى انتصار بنتيجة 4-2 في الدقائق الأخيرة من اللقاء، الذي كان بطله رونالدو.

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ماذا فعل كريستيانو رونالدو؟

بعد انتهاء مباراة النصر السعودي وشباب الأهلي الإماراتي، بدا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غاضبا، بالرغم من انتصار فريقه الحاسم.

بعد انتهاء الشوط الأول، ظهر أحد عناصر الطاقم التدريبي لشباب الأهلي، وهو يحاول التقاط صورة "سيلفي" مع رونالدو أثناء خروجه، لكن الأخير قام بدفعه بقوة وأكمل طريقه خارجا، الأمر الذي رآه البعض تصرفا غير أخلاقيا.

جاء ذلك قبل أن ينفعل كريستيانو رونالدو على حكم المباراة عقب انتهاء الشوط الأول بسبب عدم احتساب ركلتي جزاء، خاصة الأخيرة التي شهدها الوقت الإضافي في المباراة، التي أقيمت على ملعب الأول بارك فى العاصمة السعودية الرياض.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 حيث جاء هدفا الشوط الأول عن طريق كل من تاليسكا فى الدقيقة 11 من عمر المباراة لصالح النصر، بينما أحرز يحيى الغسانى هدف شباب الأهلى فى الدقيقة 18.

وانفعل رونالدو على الحكم عقب نهاية الشوط بسبب مطالبته بركلتى جزاء خلال المباراة، وظهر رونالدو يوبخ الحكم الصينى عقب نهاية الشوط الأول.

كريستيانو رونالدو يثير الجدل

أثار كريستيانو رونالدو، الجدل عقب تصرفاته الأخيرة سواء داخل الملعب أو خارجه، خاصة اللقطة التي رصدتها الكاميرات وهو يدفع أحد عناصر الطاقم التدريبي لشباب الأهلي.

وانتقد المتابعين اللقطة بشدة، واعتبروا تصرف رونالدو خارج عن أخلاقيات اللعبة، بينما اعتبر البعض أن توقيت التصوير خاطئ بسبب عصبية رونالدو.

ويشارك النصر في ملحق أبطال آسيا بوصفه صاحب المركز الثاني في الدوري السعودي الموسم الماضي، فيما تأهلت أندية الهلال والاتحاد بشكل مباشر إلى مرحلة المجموعات، بالإضافة إلى الفيحاء  حامل لقب كأس ملك السعودية عام 2022.

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