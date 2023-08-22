بقيادة كريستيانو رونالدو.. النصر يهزم شباب الأهلي الإماراتي ويتأهل لمجموعات أبطال آسيا

التحق فريق النصر السعودي بركب المتأهلين لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، ذلك بفوزه على ضيفه شباب الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الدور التمهيدي والملحق المؤهل.

أندرسون تاليسكا استطاع تسجيل الهدف الأول للنصر في الدقيقة 11 بضربة رأسية من متابعة لعرضية مارسيلو بروزوفيتش.

وأدرك يحيى الغساني التعادل لـ شباب الأهلي في الدقيقة 18، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 46.

وأدرك سلطان الغنام التعادل لـ النصر في الدقيقة 88، أعقبه تاليسكا بالهدف الثالث في الدقيقة 95.

وأكد بروزوفيتش انتصار فريقه بتسجيله الهدف الرابع من متابعة لتمريرة الأسطورة كريستيانو رونالدو في الدقيقة 97.