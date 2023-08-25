رئيس أتلتيكو مدريد: جواو فيليكس لا يريد الاستمرار معنا

أكد إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، رغبة البرتغالي جواو فيليكس في مغادرة الروخي بلانكوس خلال الصيف الحالي.

كان جواو فيلكس صرح مؤخرا بالانضمام لصفوف برشلونة.



وقال رئيس أتلتيكو مدريد في تصريحات لبرنامج "خوجونيس" الإسباني:" من الواضح جدًا أن جواو فيليكس لا يريد الاستمرار في لفريق".



وأضاف:" إذ كانت هناك اهتماما من بعض الأندية بالتعاقد معه، فهذا نقاش آخر".

يذكر أن جواو فيلكس انضم إلى أتلتيكو مدريد في عام 2019، قادما من بنفيكا البرتغالي مقابل 127 مليون يورو.

ويمتد عقد جواو فيليكس مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني حتى صيف 2027.