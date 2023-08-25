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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

أرشيفية
أرشيفية

أدلت ابنة البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ أم زياد، باعترافات تفصيلية حول واقعة اتهام والدتها وشقيقها بالإتجار في البشر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قررت بأن والدتها كانت تعمل خادمة في المنازل.

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إعترافات ابنة البلوجر هبة السيد..

وقالت حبيبة إبنة البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ أم زياد خلال التحقيقات: "الموضوع بتاع علاقتي بأخويا محمد ده كشفه أخويا الصغير زياد لماما في الشقة الجديدة، وتفاصيل القصة هي إن محمد أخويا كان بيمارس معايا حاجات عيب وكان بيفضل يلامس جسمه فيا وأنا كنت بحاول أبعده لكن هو كان مصمم انه يعمل كده، وكنا بنتعامل عادي كل يوم ولا أكن في حاجة حصلت، لكن موضوع محمد ده كان بيحصل فعلا في الشقة القديمة أكثر من مرة وكان بيلامس جسمه فيا كتير".

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كل مرة 3 دقائق أو 4..

كل مرة كان يعمل كده لمدة 3 دقائق أو 4، والموضوع ده حصل كثير والمرة الوحيدة اللي حصل فيها كده كان قدام زياد أخويا الصغير في إجازة نص السنة وساعتها ماما مقالتليش حاجة لا ليا أنا ولا محمد أخويا وآخر مرة حصل الموضوع ده كان في الأسبوع اللي قبل العيد.

 

أما عن ادعاء والدتها أنها اكتشفت تعدي شقيقها حال تواجدهم بمسكنكم القديم: الكلام ده أصلا محصلش لا هي اكتشفتنا ولا شافتني والكلام ده ولا مرة عكس اللي هي قالته في الفيديو، هي بس استغلت إن زياد قالها إن محمد أخويا عمل كده معايا من 3 شهور قدامه لكن محصلش إنه عمل كده أصلا وهي بس بتقول كده عشان ترد علی بابا وتفضحنا قدامه وقاصده إنها تفتري عليه، وطبعا لما تفتري عليه وتقول إنها قالتله موضوعي أنا وأخويا وهو ميعملش حاجة ويقول لمحمد يضرب نفسه بالشبشب.

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كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

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