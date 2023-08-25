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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موافقة رسمية.. التعليم تسمح ببدء الدراسة في بعض المدارس الدولية من الغد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، السماح بـ بدء الدراسة في المدارس الدولية ابتداءا من الأسبوع الأخير في أغسطس الجاري الذي يبدأ غدا السبت .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يسمح بـ بدء الدراسة في المدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا قبل المدارس الحكومية والخاصة  ، بشرط التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة أولاً .

وكشف مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه بناءا على هذا القرار يمكن لكل مدرسة من المدارس الدولية بدء الدراسة في الموعد الذي حصلت على موافقة الوزارة عليه خلال الاسبوع الاخير من اغسطس الذي يبدأ غداً 

خريطة الدراسة في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة


-  بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر  ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤. 

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً. 

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما. 

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات

الدراسة المدارس الدولية المدارس بدء الدراسة التربية والتعليم

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موافقة رسمية.. التعليم تسمح ببدء الدراسة في بعض المدارس الدولية من الغد

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