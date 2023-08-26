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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وداعا للكتب الخارجية.. بشرى من التربية والتعليم للطلاب خلال 10 أيام

صدى البلد

زف الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، بشرى سارة للطلاب بشأن الكتب الخارجية.


أوضح أكرم حسن خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة  "الحدث اليوم" أن الطالب وتمكينه من عملية التعلم هو الشغل الشاغل للوزارة، لافتا إلي حرص الوزارة ايضا علي  مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة المصرية.

وتابع أكرم حسن: الوزارة تعمل الآن على مجموعة من الإجراءات لتمكين الطلبة وتقديم الخدمات التي تساعدهم على التعلم بصورة جيدة.

مادة تعليمية

و بشأن المفاجأة قال مدير إدارة تطوير المناهج: انه خلال 10 أيام سيكون متاح أمام الطلبة مادة تعليمية مكملة للكتاب المدرسي تحتوي على المفاهيم الرئيسة،و الأسئلة على المادة التعليمية وستكون متاحة للجميع وبصيغة PDF.
"مادة تعليمية مكملة للكتاب !!! رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج يكشف مفاجأة جديدة للطلاب  

التربية والتعليم الآن الكتب الخارجية المدرس المادة التعليمية برنامج حضرة المواطن تطوير المناهج وزارة التربية والتعليم

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