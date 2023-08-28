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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 450 ألف جنيه.. سيارات أوتوماتيك كسر زيرو | صور

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك كسر زيرو

يتواجد داخل سوق السيارات المصري للمستعمل أنواع مختلفة من السيارات التي يرغب في اقتنائها المصريون.

ولجأ المصريون إلى سوق المستعمل بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة، بالإضافة إلى عدم توافرها مما يصعب الحصول عليها ومن ضمن السيارات التي تتواجد بالسوق للبيع كيا سيراتو ، وهيونداي جراند i10 ، وتويوتا كورولا، وسانج يونج تيفولي ، وفولكس فاجن باسات .

سعر فولكس فاجن باسات 2023 في مصر .. صور

زي الجنيه الدهب.. اشتر كيا سيراتو 2010 بهذا السعر


- يعرض موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات مستعملة كسر الزيرو للبيع بسعر 450 ألف جنيه :


1- فولكس فاجن باسات موديل 2008

تحصل سيارة فولكس فاجن باسات فئة السيارات السيدان علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، وتباع باللون الذهبي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 1999 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات بسيطة خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة سنة .

فولكس فاجن باسات موديل 2008

فولكس فاجن باسات موديل 2008 تباع داخل سوق السيارات المصري بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- سانج يونج تيفولي الـ SUV


تعرض سيارة سانج يونج تيفولي للبيع باللون الفضي ، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، وتمكنت من قطع مسافة سير تصل الي 1999 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات .

 سانج يونج تيفولي الـ SUV

سعر سانج يونج تيفولي موديل 2016 داخل سوق السيارات المصري يصل الي 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

3- تويوتا كورولا السيدان

تنتمي سيارة تويوتا كورولا موديل 2008 الي فئة السيارات السيدان، وتنقل قوتها الي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك ، وتباع باللون الأسود، وقطعت مسافة سير تصل الي 120 ألف/كم، وبها رخصة سارية، وبها دهانات خارجية .

 تويوتا كورولا السيدان

يبلغ سعر سيارة تويوتا كورولا السيدان  موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب شكل السيارة الخارجي .

4- كيا سيراتو الكورية

تباع سيارة كيا سيراتو موديل 2013 باللون الرمادي، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت سيراتو من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، وبها دهانات خارجية، ورخصة سارية .

كيا سيراتو الكورية

تتوافر كيا سيراتو الكورية  موديل 2013 للبيع بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

5- هيونداي جراند i10 موديل 2015

قطعت سيارة هيونداي جراند i10 موديل 2015 مسافة سير تصل الي 52 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، وتمتلك محرك 1300 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، ولا يوجد بها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

 هيونداي جراند i10 موديل 2015

تأتي سيارة هيونداي جراند i10 موديل 2015 بسوق السيارات المستعمل بسعر 430 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

كيا سيراتو هيونداي جراند I10 جراند I10 تويوتا كورولا سانج يونج تيفولي فولكس فاجن باسات أنواع مختلفة من السيارات

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