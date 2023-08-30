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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أشهرالأطباق التايلاندية.. أسهل طريقة لعمل سلطة اللحم

سلطة اللحم التايلاندية
سلطة اللحم التايلاندية

سلطة اللحم التايلاندية من أشهر الأطباق التايلاندية وتعد من الوصفات الغير تقليدية وهى من الوصفات السهلة والخفيفة وسهله الهضم وصحية ومفيدة لمحبي الرجيم.. إليك خطوات عمل سلطة اللحم التايلاندية.

 

طريقه عمل سلطه اللحم التايلاندية:


المقادير:

‏-  1 شريحة لحم ستيك
‏-  1 مانجو مقطع شرائح رفيعة
‏-  ¼ كوب عصير ليمون
‏-  1/3 كوب نعناع طازج مورق
‏-  3 فلفل حار أحمر مقطع شرائح رفيعة
‏-  2 خيار مقطع شرائح رفيعة
‏-  2 معلقة كبيرة كزبرة مفرومة
‏-  2 معلقة كبيرة أو اكثر قصب سكر مفروم
‏-  صلصة سمك
‏-  بقدونس مفروم (للتزيين)

 

طريقه التحضير:

لتحضير الصلصة: إهرسي الفلفل الحار جيداً بواسطة مدقة الثوم وضيفي الكزبرة وهرسيها ثم ضعي قصب السكر واستمري بالهرس.

ضيفي قليلاً من صلصة السمك إلى الصلصة وعصير الليمون وخلطي.

ضعي المانجو والخيار وأوراق النعناع في وعاء.
قطعي الستيك إلى شراح رفيعة وضيفيها فوق الوعاء.

أسكبي الصلصة فوق السلطة الوعاء.
أخلطي المكونات جيداً بيدك ثم اسكبيها في طبق التقديم ،زينيها بالبقدونس المفروم

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