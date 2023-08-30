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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| تتحكم في المناخ.. مواصفات سكودا كودياك 2024 الجديدة.. مجموعة سيارات شاه إيران محمد رضا بهلوي الملقب بـ ملك الملوك

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة برابوس الألمانية المتخصصة في تعديلات السيارات عن تعديلات جديدة تمت علي سيارة  مرسيدس Maybach S 680 الفارهة، وبناء علي التعديلات تظهر سيارة  مرسيدس  S 680 بشكل مميز وتصميم أنيق .

ارتفعت أسهم شركة تصنيع السيارات "VinFast Auto" الكهربائية فجأة؛ لتصبح ثالث أكبر شركة تصنع سيارات بالعالم، حيث تجاوزت بهذا الارتفاع، شركة جنرال موتورز، وفورد موتور، وهي شركة فيتنامية تعمل في صناعة السيارات الكهربائية .

توقفت مصانع تويوتا موتور عن العمل في اليابان ، وذلك نتيجة عطل في نظام الإنتاج الذى أدي إلى توقف أكبر شركة بصناعة السيارات ، وأكدت الشركة انه تم بدء العمل من جديد اليوم في 25 خط إنتاج داخل 12 مصنعا بسوقها المحلي ، وسيتم تشغيل مصنعين آخرين علي مدار اليوم .

اللاعب ماركوس راشفورد الإنجليزي هو نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو لاعب كرة قدم متميز جدا، ولكنة أيضا محب للسيارات ، ودائما ما يفضل الحصول علي سيارات مرتفعة الثمن ، وتعتبر السيارات هي هوايته المفضلة بعد لعب كرة القدم .

شاه إيران محمد رضا بهلوي كان من عشاق السيارات وتمكن من حكم ايران من عام 1941 حتي عام 1979 ، وكان يمتلك مجموعة كبيرة من السيارات الفاخرة، حيث كانت تمثل سياراته رمزًا لثروته وسلطته، وقام باستخدام السيارات الفاخرة لإبراز صورة إيران كـ دولة حديثة ومتقدمة ، كما لقب أيضا الـ شاه إيران  بـ ملك الملوك .

أعلن وكيل سيارات شيفروليه بمصر عن اطلاق حملة استدعاءات لسيارة شيفروليه كابتيفا التي تنتمي إلي  فئة السيارات الـ SUV الرياضية ، المنتجة من عام 2019 حتي عام 2023 .

أعلنت شركة سكودا عن الجيل الجديد من سياراتها المميزة سكودا كودياك موديل 2024 ، وتنتمي كودياك إلى فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وسيتم الإعلان رسميًا عن السيارة في شهر أكتوبر المقبل من عام 2023 الجاري، وهي تنتمي حاليًا للجيل الثاني من كودياك .

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